В ЛНР заявили об отсутствии прогресса в переговорах по обмену пленными в Донбассе

Минск, 18 сентября. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обмена пленными в Донбассе. Об этом заявила глава рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

По ее словам, в ходе сегодняшней встречи контактной группы по Донбассу не удалось достичь прогресса в вопросе обмена пленными.

«Украинская сторона в который раз не выполнила свои обязательства по процессуальной очистке людей, подлежащих обмену, и мы, представители республик, это расцениваем как умышленное торможение и затягивание обмена», — сказала Кобцева.

Она также добавила, что представители республик Донбасса подтвердили готовность к обмену пленными по формуле «всех на всех», однако украинская сторона продолжает саботировать процесс обмена пленными.

В свою очередь глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о необходимости письменно закрепить механизм подготовки пленных к обмену. По ее словам, Донецк полностью готов к обмену пленными с Киевом, однако украинская сторона намерено затягивает «процессуальную подготовку удерживаемых лиц». Никонорова подчеркнула, что создание механизма процедурной подготовки пленных к обмену позволит ускорить и упорядочить обмен.

«Это было бы практичным шагом для предстоящего и всех последующих обменов, который позволил бы обеспечить системность и упорядоченность процедуры обмена», — сказала глава МИД ДНР.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23 тысячи получили ранения.