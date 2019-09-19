Сирия, 19 сентября. Курды ищут предлог для неисполнения условий соглашения о создании «безопасной зоны» на севере САР. Силы коалиции США провели совместные учения с боевиками на базе «Ат-Танф». Жители города Аль-Хесан в Дейр-эз-Зоре потребовали отставки администрации курдов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели разведывательные полеты над Идлибом.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали укрепрайоны «Ан-Нусры»*** на границах «Большого Идлиба»; зачистили два гектара территории в Даръа и Дамаске.

Бригада «Аль-Амшат»: похитила одного из мирных жителей в Африне ради выкупа.

«Исламское государство»1: организовало засаду в восточной части Хомса.

Курды: столкнулись с митингами жителей на севере Дейр-эз-Зора; арестовали более 50 человек в городе Аль-Мансура в Ракке; подозреваются в организации взрыва в городе Азаз в Алеппо; стягивали отряды к линии разграничения сил с САА в Дейр-эз-Зоре; заявили об активизации ИГ1 в «безопасной зоне» на севере Ракки.

ВС Турции: направили военный конвой в провинцию Идлиб.

Международная коалиция: вместе с курдами уничтожала переправы через Евфрат в Дейр-эз-Зоре; провела учения с боевиками на базе «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Алеппо

В первой половине дня новый взрыв произошел в северной части Алеппо на оккупированных протурецкими боевиками территориях. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (NeSyria), бомба детонировала в одном из районов города Азаз, в результате чего погиб ребенок и получил ранения мужчина. В организации взрыва обвинялись курдские радикалы, осуществляющие подпольную террористическую деятельность в рамках операции «Гнев оливок».

Поступали сообщения о новых случаях нарушения прав жителей в кантоне Африн. Согласно данным информагентства Al Manar News, боевики группировки «Аль-Амшат» похитили сирийца родом из населенного пункта Джикла Тахтани, потребовав за его освобождение выкуп в размере десяти тысяч долларов.

Позднее в Африне вспыхнули междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Новостной портал Al Masdar News передавал, что в противостояние вступили боевики, которые были депортированы из Дамаска и Дейр-эз-Зора. Столкновения привели к гибели одного и ранению еще ряда радикалов. Никакой информации о том, что послужило причиной для начала стычек, так и не поступало.

Провинция Хомс

Вылазка террористов «Исламского государства» произошла на востоке Хомса вблизи границы с соседней провинцией Дейр-эз-Зор. По информации новостного портала Al Masdar News, группа боевиков организовала засаду недалеко от города Хамима. Поступали сообщения о гибели порядка десяти бойцов проправительственного формирования Национальные силы обороны****** (NDF). Тем не менее официальные информагентства данные сведения не подтверждали. Как отмечали военные эксперты, в этом районе до сих пор наблюдаются вылазки «спящих ячеек» ИГ ввиду существования здесь укрытия в виде так называемой зоны безопасности, подконтрольной США.

Во второй половине дня стало известно о том, что на базе США «Ат-Танф» возобновились совместные учения боевиков вооруженной оппозиции и военных западного альянса. Об этом сообщал интернет-портал Masar Press Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщал о том, что курды и правительственные войска продолжили наращивать боевую мощь на линии разграничения сил севернее административного центра провинции. Как известно, инициатором начала передислокации подкреплений к окраинам занимаемых территорий выступили «Демократические силы Сирии»**** (SDF), которые приступили к мобилизации войск вблизи города Аль-Хусейния еще в минувшие выходные.

В зоне контроля SDF вновь состоялась протестная акция. Агентство новостей Al Manar News передавало, что митинг был организован жителями населенного пункта Аль-Хесан, которые осудили антинародную политику администрации курдов и потребовали отставки действующих управленцев.

Курды при поддержке сил коалиции США приступили к уничтожению переправ через Евфрат, соединяющих зоны контроля «демократической армии» и сирийских войск, поблизости от города Шхиль.

Провинция Даръа

По данным российского Центра мониторинга за соблюдением прав человека (ЦПВС), в минувшие сутки инженерные части Сирийской арабской армии (САА) возобновили поиск мин и боеприпасов, оставшихся в Даръа и соседнем Дамаске после их зачистки от исламистов незаконных бандгрупп. В результате проведенных работ были разминированы два гектара территории и обезврежено 27 СВУ. Также стало известно о возвращении 1209 сирийцев, пребывавших в лагерях для беженцев в Ливане и Иордании во время оккупации их родных районов боевиками вооруженной оппозиции.

Тем временем в провинции продолжились вылазки неизвестных. Информационный портал Halab Today TV передает, что в населенном пункте Аль-Херак был застрелен член проправительственного формирования «Хезболла» Фахер Аль-Замель. Также поступали данные об убийстве Мухаммада Ахмад Аль-Мисри — одного из бывших исламистов протурецкой группировки «Пятый корпус». Предполагаемыми налетчиками считаются боевики, осуществляющие подпольную деятельность в регионе. Некоторые военные эксперты уверены, что они действуют в координации с силами коалиции США, базирующимися в районе «Ат-Танфа» на юге Хомса.

Провинция Идлиб

В Идлибе в течение дня продолжились интенсивные перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов вооруженной оппозиции. Медиапортал Step News Agency сообщал о том, что ударам артиллерии САА подверглись оборонительные сооружения боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе населенных пунктов Кафр-Набаль, Ракайя, Маарет-Хурма и Трамла.

Между тем к разведывательным вылетам в «Большом Идлибе» приступили ВКС России, передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (AleppoAMC). Целью предпринятой операции стал поиск укрытий и военных баз джихадистов.

Еще одна колонна с военной была переброшена из Турции в Идлиб. Согласно данным новостного агентства Al Manar News, конвой прибыл через КПП «Кафр-Лясин» и проследовал в направлении постов наблюдения, размещенных на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

Агентство новостей El-Dorar сообщало о том, что курды продолжили демонтаж своих укреплений вблизи сирийско-турецкой границы. Были опубликованы фото нескольких снесенных оборонительных сооружений. Однако в то же время операционный штаб «Демократических сил Сирии» (SDF) заявил об участившихся вылазках «Исламского государства» на частично покинутых курдами территориях «безопасной зоны», формирование которой было согласовано между Вашингтоном и Анкарой. Предполагается, что курдские радикалы ищут повод для того, чтобы приостановить вывод своих отрядов из буферной зоны.

Тем временем в провинции был ужесточен досмотр мирных жителей, прибывающих на подконтрольные SDF территории из районов, освобожденных правительственными войсками. Военный источник в сети Twitter (JorfNews) передавал, что курды проводят обыски на своих блокпостах.

Во второй половине дня поступали данные о задержании более 50 гражданских лиц в городе Аль-Мансура, расположенном юго-западнее Ракки, в рамках принудительной мобилизации. Еще один из мирных жителей попал под арест в деревне Нас-Талил.

1 Организация запрещена на территории РФ.