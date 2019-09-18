Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Все руководители городов и районов Крыма сложили свои полномочия

101
0 Оставить комментарий

Все руководители городов и районов Крыма сложили свои полномочияСимферополь, 18 сентября. Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили полномочия, сообщил в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что сам предложил руководителям городов и районов сложить полномочия. По его словам, все главы городских и районных администраций написали заявления об отставке, отметил телеканал «360».

«Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — написал Аксенов в своем аккаунте. 

Такое решение было принято в связи с необходимостью формирования новой команды, приводит «Утро.ру» слова Аксенова. Чиновник добавил, что в ближайшее время вновь избранные депутаты примут решение о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций городов и районов Крыма.

Напомним, что Крым составляют 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров