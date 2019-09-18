Все руководители городов и районов Крыма сложили свои полномочия

Симферополь, 18 сентября. Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили полномочия, сообщил в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что сам предложил руководителям городов и районов сложить полномочия. По его словам, все главы городских и районных администраций написали заявления об отставке, отметил телеканал «360».

«Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — написал Аксенов в своем аккаунте.

Такое решение было принято в связи с необходимостью формирования новой команды, приводит «Утро.ру» слова Аксенова. Чиновник добавил, что в ближайшее время вновь избранные депутаты примут решение о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций городов и районов Крыма.

Напомним, что Крым составляют 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.