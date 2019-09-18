Мошенник из ХМАО попытался нажиться на болезни Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Представившийся «близким другом» актрисы Анастасии Заворотнюк мужчина пытался нажиться на горе родственников артистки и потребовал 200 млн рублей за подробности о ее болезни.

Журналисты портала Teleprogramma.pro связались с мужчиной, который выдавал себя за друга актрисы. Он заявил, что информация о тяжелой болезни Заворотнюк не соответствует действительности. Мошенник сообщил, что на самом деле звезда якобы отдыхает в Ялте, а ее близкие требуют круглую сумму за информацию о ее здоровье.

«Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться – они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег», — заявил мужчина.

Мошенник попытался нажиться на болезни Заворотнюк. За информацию о здоровье Завоторнюк мужчина с акцентом потребовал ни много ни мало 200 млн рублей. Он заявил, что только за такие деньги семья артистки готова дать интервью и сняться в ток-шоу на федеральном ТВ. Мужчина представился Алексеем Степановым, однако журналисты считают, что под эти именем скрывается обычный мошенник из ХМАО.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. При этом официального заявления на этот счет не было ни от врачей, ни от родственников актрисы. Информацию о серьезном онкологическом заболевании подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он заметил, что у Заворотнюк действительно последняя стадия рака мозга. В настоящее время, по его словам, она находится в тяжелом состоянии. Наталья Бондарчук также подтвердила информацию о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.