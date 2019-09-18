Сирия, 18 сентября. На американской базе «Ат-Танф» прошли совместные учения сил коалиции и боевиков. Под Хан-Шейхуном в Идлибе была найдена сеть поземных тоннелей. Сирийские партизаны напали на группу курдских радикалов в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили сеть подземных тоннелей боевиков под Хан-Шейхуном в Идлибе; атаковали позиции исламистов в Южном Идлибе.

Курды: лишились двух радикалов в результате нападения членов партизанского движения вблизи города Тель-Хамис северо-восточнее Хасаки; обязали учителей в Ракке пройти военную службу.

Международная коалиция: провела совместные учения с боевиками вооруженной оппозиции на базе «Ат-Танф» в Хомсе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Хомс

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что на американской военной базе «Ат-Танф», которая располагается в южной части Хомса у границы с Иорданией, прошли совместные учения военных западной коалиции и боевиков антиправительственных формирований, которые скрываются здесь. Более подробные сведения пока выясняются. Напомним, прежде также не раз поступали сообщения о том, что исламисты проходят тренировки на военных объектах международного альянса. Кроме того, под их контролем фактически находится лагерь для беженцев «Эр-Рукбан», в котором наблюдается тяжелый гуманитарный кризис. Военные эксперты полагают, что, поддерживая джихадистов, Вашингтон стремится дестабилизировать обстановку в Сирии.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) обязали школьных учителей пройти военную службу в рядах группировки. По информации Twitter-канала (MasarPressNet), курдские радикалы угрожают арестом тем, кто откажется явиться на пункт принудительного призыва. Напомним, несколько часов назад поступали сведения о том, что в городе Аль-Мансура в рамках насильственной вербовки были задержаны по меньшей мере 50 мирных жителей. Как известно, незаконные аресты гражданских лиц нередко приводят к массовым антикурдским протестам. Тем не менее проамериканские силы, как правило, предпочитают игнорировать растущее недовольство среди населения и разгонять протестующих при помощи оружия.

Провинция Идлиб

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о продолжающихся вооруженных стычках между правительственными подразделениями и боевиками исламистских бандгрупп на границах «Большого Идлиба». Части Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе города Аль-Хубейт, ведут огонь по зонам дислокации джихадистов в окрестностях поселения Умм Ас-Сеир. Информация о нанесенном радикалам уроне пока выясняется. Как известно, вынужденные обстрелы со стороны сил САР были спровоцированы ударами исламистов по северо-западным районам соседней провинции Хама.

Между тем военнослужащие САА продолжают обследовать ранее освобожденные территории Идлиба. По словам бригадного генерала армии САР Абделя Керима Мейхуна, в ходе зачистки города Хан-Шейхун удалось обнаружить сеть тоннелей джихадистов, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров, в которых располагались их военная база, медпункт и казармы. В настоящий момент в подземных переходах ведутся работы по разминированию.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (Monika_Mnemonik) сообщает о том, что к северо-востоку от административного центра провинции произошло очередное нападение на группу курдских бойцов. Они подверглись атаке вблизи города Тель-Хамис, в результате развернувшихся столкновений два боевика «демократической армии» были убиты. Отмечается, что вооруженное нападение было совершено силами формирования «Народное сопротивление Восточного региона», члены которого выступают против оккупации курдов и поддерживающих их США и ведут партизанскую деятельность в Сирийском Курдистане.

Ирак

Поступила информация о взрыве бомбы в провинции Киркук. Согласно данным новостного агентства Iraqi News, детонировало СВУ, заложенное на пути следования полицейского патруля на окраине города Ар-Рашад. В результате случившегося погибли два сотрудника правоохранительных органов Ирака. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение члены подпольных групп «Исламского государства», однако подконтрольные террористической группировке медиапорталы, пока не заявляли о причастности террористов к инциденту. Напомним, бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади выступил с заявлением о полном освобождении страны от ИГ1 еще в конце 2017 года, однако ИГ продолжило свое существование в Ираке в виде так называемых «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.