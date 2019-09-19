Сирия, 19 сентября. Курды захватили девять молодых людей в ходе рейдов в жилых кварталах Ракки и ее окрестностях. Появились сообщения о том, что в Идлибе орудует новая террористическая группировка. Опорные пункты джихадистов на севере Латакии подверглись ударам вертолетов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиационный удар по опорным пунктам исламистов в предместьях Кабаны на северо-востоке Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): может обрести очередного конкурента в виде новой террористической группировки в Идлибе.

Курды: захватили девять молодых людей в ходе рейдов в жилых кварталах Ракки и ее окрестностях; подозреваются в ограблении одного из главарей политического крыла SDF****.

Провинция Латакия

Согласно информации Twitter-ресурса IDLIB PLUS, боевые вертолеты нанесли удары по опорным пунктам исламистских группировок в окрестностях города Кабана на северо-востоке провинции Латакия. Сведений о масштабе урона, причиненного джихадистам, оппозиционный канал не сообщает. Данные о том, принадлежат ли задействованные в данной операции вертолеты к правительственным ВВС или к ВКС РФ, в настоящий момент уточняются. Напомним, в этом районе на границе Латакии и Идлиба дислоцируются наиболее радикальные боевики из состава «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в России) и других аффилированных с «Ан-Нусрой» группировок, в основном из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ). Данные бандформирования террористов постоянно нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне, из-за чего Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники вынуждены соответствующим образом реагировать.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные лица ограбили Хасана Аль-Мази — одного из представителей так называемого политического крыла Сирийских демократических сил (SDF), передает портал Furat Post. Аль-Мази лишился нескольких миллионов лир. Это произошло в восточной части Дейр-эз-Зора, оккупированной курдскими радикалами и их американскими кураторами. Банды, занимающиеся грабежами и убийствами, в том числе из состава «спящих ячеек» «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), активно действуют за Евфратом из-за попустительства оккупантов. Однако в данной краже подозревают самих бойцов SDF. Недавно рядовые члены «Демократических сил» уже были задержаны в провинции при попытке ограбления.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб образовалась новая крупная группировка террористов. Такую информацию опубликовал на своей странице военный источник в Twitter (@specialforceulm) со ссылкой на источники в разведсообществах Сирии. По его сведениям, эти боевики уже активно действуют внутри исламистского анклава на северо-западе арабской республики. Напомним, наибольшее влияние там имеет террористическое объединение «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированное вокруг «Ан-Нусры». В начале текущего года боевикам данной организации удалось отбить у протурецких бандгрупп обширные территории в Идлибе и тем самым перехватить почти всю власть на данном направлении. Так называемая умеренная оппозиция в Идлибской зоне тоже в значительной степени зависима от «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Ракка

В провинции Ракка на участке между административным центром и городом Ат-Табка отмечаются патрули SDF. По сведениям Al Manar News, курды в настоящее время готовятся к новым рейдам в жилых кварталах в этом районе. В ходе серии предыдущих, которые совсем недавно прошли в поселении Самра и в районе Ракки Аль-Машлаб, были в общей сложности задержаны девять молодых людей. Предполагается, что все они будут принудительно направлены проходить службу в рядах «Демократических сил». Курдские бойцы регулярно восполняют потери за счет проведения насильственной вербовки гражданских лиц на подконтрольных территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.