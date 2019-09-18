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Раненный у «Рязанского проспекта» в Москве полицейский находится в НИИ Склифосовского

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Раненный у «Рязанского проспекта» в Москве полицейский находится в НИИ Склифосовского

Москва, 18 сентября. Сотрудник полиции, получивший ранения в ходе перестрелки у станции метро «Рязанский проспект» в Москве, жив, он находится в находится в НИИ Склифосовского. Информация о его смерти не соответствует действительности, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на telegram-канал сообщили о смерти полицейского, раненного в ходе стрельбы. Источник ФАН опроверг эту информацию.

Стрельба произошла в среду у станции метро «Рязанский проспект» в Москве. По последней информации, полицейский, подозреваемый во взятке, открыл огонь по сотрудникам МВД. Один из полицейских погиб на месте, другой был доставлен в в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения полицейских другим сотрудником правоохранительных органов в Москве.

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