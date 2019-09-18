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Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина может быть психически невменяем

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Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина может быть психически невменяем

Киев, 18 сентября. Мужчина, угрожавший взорвать в Киеве мост, психически невменяем, предположил начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Это передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга, на котором присутствуют мэр Киева Виталий Кличко, глава МВД Украины Арсен Аваков и начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

У задержанного, который является уроженцем Симферополя, при себе был только карабин, сообщил Крищенко. По словам Авакова, у полиции были данные, что у террориста может быть взрывчатка. Однако, как сообщил Крищенко, взрывчатки ни на мужчине, ни в его автомобиле не было.

«Он (угрожавший взорвать мост мужчина. — Прим. ФАН) не совсем психически вменяем, ему предстоит пройти обследование», — сказал глава полиции Киева.

Сообщается, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина может быть психически невменяем

Кличко в свою очередь заверил, что движение по мосту будет восстановлено в течение часа. Он пообещал ликвидировать транспортный коллапс к 22.00.

Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина может быть психически невменяем

Ранее в среду сообщалось, что неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Opel приехал на мост. Он достал предмет, похожий на взрывное устройство, и стал угрожать взорвать мост. Позднее стало известно о его задержании украинскими правоохранителями.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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