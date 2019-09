Очередные дебаты обнажили кризис Демократической партии США

Третий раунд дебатов Демократической партии США прошел в минувший четверг, 12 сентября. Некоторые претенденты на роль официального кандидата от демократов на президентских выборах 2020 года отметились обилием малоосмысленных речей, несбыточными обещаниями и не вполне адекватным поведением. Дебаты демократов оказались лишены сенсационных заявлений, поэтому внимание было приковано в основном к манерам и ужимкам политиков.

«Камала пьяна, как черт. Берни потерял голос от крика. Янг бросает деньги в толпу. Теперь ЭТО дебаты», — вкратце выразил общее впечатление от очередного этапа избирательной кампании США один из пользователей социальной сети Twitter Мэтт Уолш.

Демократические дебаты между тем продолжались три часа. В них приняли участие 10 потенциальных оппонентов Дональда Трампа в американской предвыборной кампании — 2020, представляющих Демократическую партию США. На сцену Техасского южного университета в Хьюстоне, где проходили дебаты, поднялись бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и предприниматель Эндрю Янг. Участники обсудили самые острые проблемы американской современности — от социального неравенства до загрязнения окружающей среды свинцом, в основном разочаровав и даже удивив избирателей.

«Пугает меня до чертиков!»

Многие отметили, что сенатор от Калифорнии Камала Харрис вела себя так, будто в преддверии дебатов употребляла алкогольные напитки. Ее заторможенные реплики и бессвязные речи заставили зрителей заподозрить, что сенатор изрядно приняла на грудь.

«Почему Камала Харрис говорит как пьяная и обкуренная девушка из долины? Разве она не адвокат по разводам или что-то в этом роде? Срань господня! Она пугает меня до чертиков!» — возмутился один из интернет-пользователей.

Больше всего недоумения у зрителей теледебатов вызвало эмоциональное обращение женщины к Джозефу Байдену в ответ на его критику по поводу предложений Харрис по ограничению использования оружия.

«Эй, Джо, — весело обратилась она к политику, который в ноябре отпразднует свое 77-летие. — Вместо того, чтобы сказать: «Нет, мы не можем», давайте скажем: «Да, мы можем».

Реплика Камалы вызвала оживление в зале, но еще больше ей обрадовалась она сама, торжествующе расхохотавшись.

«Давайте будем конституционными», — парировал в ответ Байден.

Поведение Харрис вдохновило блогеров на всевозможные комментарии и предположения по поводу ее опьянения и даже пародии.

Политический колумнист CNN и сотрудник Института политики имени Кеннеди в Гарвардском университете Элис Стюарт также отметила прозвище, которым сенатор от Калифорнии наградила Трампа. Она назвала его «маленьким чуваком», который скрывается за ширмой, сравнив с Гудвином из «Волшебника страны Оз». Журналистка обратила внимание и на неудержимое стремление Харрис не столько поделиться своей политической программой, сколько дискредитировать главного противника.

«Сенатор Камала Харрис потратила больше всего времени на то, чтобы напрямую обратиться к президенту Дональду Трампу по вопросам здравоохранения и разоблачить его раскольническую риторику», — подчеркнула Стюарт.

«Дедушка Джо», проигрыватель и зубы

Практически все обратили внимание, что бывший вице-президент 76-летний Джо Байден, который за прошедшие несколько месяцев предвыборной кампании еще сильнее постарел и растерял часть политического рейтинга, забывал, что сказал несколько минут назад, путался в собственных словах и испытывал дискомфорт в ротовой полости.

Как пишет Daily Mail, пользователи Twitter шутили, что у бывшего вице-президента были проблемы с зубами или протезами, когда он изо всех сил пытался ответить на один из вопросов.

Ранее в многочисленных публикациях СМИ уже обсуждались неестественно идеальные зубы политика.

«Неужели у Байдена чуть зубы не выпали?» — писали интернет-пользователи о его выступлении.

«В качестве реакции на сегодняшние дебаты я открыл счет для зубов Джо Байдена, только чтобы обнаружить, что их уже было несколько. Очень разочаровывает», — поделился другой пользователь.

Еще одним поводом для остроумных и не всегда безобидных шуток стал ответ Байдена на вопрос о том, как он будет бороться с неравенством в уровне образованности среди школьников.

«Включи радио, телевизор, извини, не забудь включить проигрыватель на ночь. Убедитесь, что дети слышат слова. Ребенок из очень плохой школы, в очень плохом районе услышит на четыре миллиона слов меньше, чем его сверстники к моменту поступления в школу», — заявил он.

Старомодность Байдена и упоминание им проигрывателя также вызвали шквал остроумных комментариев и изображений в социальных сетях. Бывший вице-президент тут же получил прозвище Дедушка Джо. Граммофон стал символом его предвыборной кампании.

Возраст потенциального кандидата в президенты США от партии демократов, которому на момент возможного избрания исполнится уже 78 лет, стал поводом для колких замечаний и его соседей по сцене. В случае победы Байден станет самым пожилым президентом США, избранным на первый срок, сообщила The Guardian.

В одной из самых острых стычек вечера бывший министр жилищного строительства и городского развития Джулиан Кастро попытался уличить Джо Байдена в том, что он не помнит того, что сказал несколькими минутами ранее.

Поступок Кастро вызвал всеобщее возмущение, политологи и комментаторы в соцсетях сочли его «дешевым» и «нечестным».

«Это был просчитанный риск, который не удался. Политические разногласия — это одно, а личные — совсем другое», — написала комментарий по поводу дебатов Элис Стюарт из CNN.

Однако за неимением сколько-нибудь значимых программных заявлений по итогам дискуссии 12 сентября тема преклонного возраста Байдена и его проявлений стала одной из самых обсуждаемых на всех уровнях.

Бывший вице-президент, как всегда, допустил несколько оговорок, в частности, по ошибке назвал себя конгрессменом и действующим вице-президентом, а своего оппонента — сенатора Берни Сандерса — президентом страны.

«И если вы заметили, никто еще не сказал, сколько это будет стоить налогоплательщику. Я слышал, что это большая экономия. Президент думает... мой друг из Вермонта думает...» — сказал он, обращаясь к Сандерсу, во время обсуждения финансирования системы здравоохранения.

Это не первый раз, когда Байден называет одного из своих демократических оппонентов президентом. В июле он назвал Кори Букера «будущим президентом». Кроме того, на этих же дебатах пожилой политик по ошибке назвал себя конгрессменом, хотя он никогда им не являлся.

Джо Байден сделал громкую оплошность на третьем первичном обсуждении демократов в четверг, ошибочно ссылаясь на себя с титулом, который он никогда не имел. До восхождения на пост вице-президента в 2009 году Байден входил в состав Сената США, члены которого обычно не упоминаются как «конгрессмены».

Во время этой же дискуссии Байден во второй раз ошибся с собственной должностью, заявив, что он является действующим вице-президентом, в ответе на вопрос об иммигрантах. Такие оплошности и сомнительные заявления заставили многих «левых», включая собственных союзников Байдена, усомниться в том, что бывший вице-президент может баллотироваться и занимать выборную должность.

Тема психического и физического здоровья Джо Байдена, который, несмотря на снижение популярности, до сих пор удерживает первенство в официальных рейтингах кандидатов-демократов, уже давно не сходит со страниц американских СМИ. Однажды предметом обсуждений стало кровоизлияние в глазу у Байдена в ходе конференции на канале CNN. Washington Examiner при этом перечислил весь внушительный перечень медицинских диагнозов Байдена, как будто бы переписанный из его амбулаторной карты.

«Лопнувший кровеносный сосуд в глазу, также известный как субконъюктивальное кровоизлияние, может быть вызван несколькими причинами, включая высокое кровяное давление, нарушения кровоточивости, употребление разжижающих кровь препаратов или даже чрезмерное напряжение», — рассуждают авторы публикации.

Журналисты проводят расследования и по поводу кочующей из выступления в выступление истории Байдена о его визите в Афганистан, которого, по версии СМИ, на самом деле никогда не было.

Политик любит вспоминать, как он по просьбе генерала отправился, будучи вице-президентом, навестить американские войска в афганской провинции Кунар, чтобы почтить акт храбрости капитана военно-морского флота. Боец вынес тела своих погибших соратников из ущелья под огнем и винил себя в смерти одного из друзей. Убитый горем капитан, по версии Байдена, отверг попытки вице-президента наградить его Серебряной звездой — военной наградой за храбрость в бою.

«Согласно интервью с более чем десятком военных чиновников и коллег Байдена, «почти каждая деталь в истории кажется неправильной», и «похоже, что бывший вице-президент смешал элементы по крайней мере трех реальных событий в одну историю храбрости, сострадания и сожаления, которой никогда не было», — сообщила Washington Post.

Здоровье топового кандидата, поддержанного множеством влиятельных либеральных групп и значительной частью финансовой элиты Америки, продолжает ухудшаться на глазах. Медики тоже выражают опасения. Врач, который ранее наблюдал экс-президента США Барака Обаму, Дэвид Шайнер сказал, что Джо Байден «выглядел слабым» во время первых демократических дебатов в Майами, когда его атаковала сенатор Камала Харрис.

«Он выглядит старым и усталым. Не готов принять вызов», — прокомментировали пользователи высказывание доктора.

Пока нет понимания, насколько хватит остатков энергии Байдена, но уже сейчас видно, что вряд ли он дотянет до финишной прямой избирательной кампании.

Отнять автоматы и раздать 120 000 долларов

Имеющий рейтинг поддержки избирателей в 1% бывший член Конгресса США от штата Техас Бето О’Рурк заявил, что конфискует у американцев автоматы AR-15 и АК-47, чем вызвал гнев консервативно настроенных граждан и политиков.

«Черт возьми, да, мы собираемся взять ваши AR-15», — заявил О'Рурк, говоря о необходимости ликвидации оружия после массовой стрельбы в Эль-Пасо.

Его реплика была встречена аплодисментами сторонников Демократической партии в зале. Однако радикальные меры борьбы с беспределом в этой сфере далеко не всем пришлись по душе.

«Мой AR готов для вас», — пригрозил кандидату в Twitter один из пользователей, однако пост с угрозами позже был заблокирован администраторами сервиса.

Другой малопопулярный кандидат Эндрю Янг пообещал, что раздаст 120 000 долларов из своего предвыборного фонда десяти случайно выбранным американским семьям.

«Моя команда даст дивиденды свободы в размере 1000 долларов в месяц в течение всего года десяти американским семьям — кто-то смотрит это дома прямо сейчас. Если вы считаете, что можете решить свои собственные проблемы лучше, чем любой политик, заходите на сайт Yang2020.com и расскажите нам, как 1000 долларов в месяц решит ваши проблемы», — заявил политик в своем выступлении.

Смелая инициатива Янга вызвала смех в зале и комментарии относительно оригинальности этой идеи. Однако некоторые юристы усомнились в законности подобного предложения. Решение выделить деньги десяти американским семьям можно расценивать как попытку подкупа избирателей.

«Эндрю Янг — это глоток свежего воздуха во многих отношениях, но не уверен, что он проверил свои 1000 долларов в месяц в пользу избирателей из предвыборного фонда с адвокатом», — написал в Twitter Прит Бхарара, бывший прокурор США по Южному округу Нью-Йорка.

СМИ также обратили внимание на еще одну попытку Янга отличиться от других кандидатов — опубликованный им видеоролик под названием «Подготовка к дебатам», в котором он боксирует и играет в баскетбол, вполне можно считать попыткой подкупа избирателей.

«Кошачьи бои»

На фоне перечисленных кандидатов адекватнее и убедительнее всех смотрелись сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, которые тем не менее не сказали ничего нового, а повторяли свои старые программные заявления. Значительное число экспертов и аналитиков полагают, что текущие президентские дебаты демократов — это праздник пустословия и популизма, где не прозвучало ни одного внятного и конкретного предложения для американских избирателей. Выступавшие на сцене политики обсуждали и темы бедственного положения темнокожих в США, где параллельно как будто бы существуют две страны — для белых и для цветных, проблемы окружающей среды, недопустимость выхода из договоров о ядерном вооружении и дестабилизации обстановки в мире, пути освобождения и реабилитации несправедливо осужденных людей и исправление пороков жесткой системы американского правосудия. Ни один из этих вопросов не получил четкого ответа.

Попытки поднять темы, действительно волнующие десятки тысяч жителей США, сводились к фарсу или агрессивным выпадкам.

«В середине трудного для понимания обсуждения планов кандидатов по развитию здравоохранения Харрис в очередной раз перешла в наступление. Она напомнила зрителям, что нынешняя администрация в настоящее время пытается отменить закон «О доступной помощи», и заявила, что эта дискуссия вызывает у американского народа головную боль. Она все правильно поняла!» — комментирует фрагмент дебатов член совета директоров USA Today Рауль А. Рейес.

Большую часть своего выступления Харрис обращается к Трампу, вместо того чтобы поговорить с народом США о том, что его волнует, и, главное, сообщить, чем она может помочь.

«Слишком большое количество кандидатов, соперничающих за эфирное время и хайп, иногда приводило к тому, что дебаты переходили в реалити-шоу в стиле кошачьих боев», — выразила свое мнение Тара Сетмайер, бывший директор по коммуникациям Республиканской партии и ведущая подкаста «Честно говоря с Тарой».

Масштабную предвыборную кампанию проводит независимый сенатор-социалист Берни Сандерс, однако американские СМИ его демонстративно игнорируют. Несмотря на 78-летний возраст, он выступает на многотысячных митингах и нескольких публичных мероприятиях в неделю, что под силу далеко не каждому политику. Но ни одно из этих мероприятий не получило в ключевых американских СМИ (CNN, The Washington Post, The New York Times, MSNBC) должного внимания и освещения.

Несмотря на то, что Сандерс фактически второй по популярности кандидат демократов, очевидно, что его успехи стараются как будто не замечать. Напротив, рост популярности другого сенатора — Элизабет Уоррен, которая имеет схожие позиции с Сандерсом, — всячески подчеркивается либеральными медиа. Это говорит о том, что американские СМИ предельно предвзяты и не стремятся к тому, чтобы честно рассказывать избирателям о ходе предвыборной кампании.

Впрочем, по правилам американской политический игры, шоу в любом случае должно продолжаться. Следующие телевизионные дебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии пройдут 15 октября в Университете Оттербейн в городе Вестервилл штата Огайо. Помимо них, национальный комитет Демократической партии намерен организовать публичные прения своих представителей еще два раза в 2019 году и шесть раз — с января по апрель 2020 года.

Нет сомнений, что копилка неадекватных поступков, агрессивных и едких высказываний демократов, обращенных друг к другу, за это время наполнится, что называется, «с горкой». А вот выработаются ли за это время внятная политическая программа Демократической партии и конкретные решения для острых проблем, раскалывающих сегодня американское общество на части, — это большой вопрос.