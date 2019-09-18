Россияне раскритиковали Бабкину за чрезмерную любовь к пластике

Москва, 18 сентября. Пользователи Сети раскритиковали народную артистку РСФСР Надежду Бабкину за злоупотребление пластическими операциями. Подписчики отметили, что звезда выглядит крайне ненатурально.

Артистка часто радует подписчиков в Instagram новыми фотографиями. На одном из фото Бабкина предстала в красном брючном костюме. Однако помолодевший внешний вид певицы вызвал удивление пользователей. Некоторые даже саркастично поинтересовались «Кто это?». На другом снимке певица запечатлена в кругу своей семьи. Подписчики раскритиковали Бабкину за чрезмерную любовь к пластике.

«Такое впечатление, что сейчас кожа на лице лопнет. Лицо как воздушный шарик надутый», — отметила galinaorlova38889.

«Рот больше головы», — написала lenovomojiki.

«Парижанка натуральная и естественная вся, а у Бабкиной после многочисленных пластик рот не закрывается совсем, вся как блин стала, понимаю, что во рту такая роскошь — вставные зубы, ну нельзя ведь все время скалиться, просто достала со своей лошадиной улыбкой», — возмутилась tatyanatopilskaya1408.

Отметим, что Бабкина абсолютно не стесняется своей внешности и даже делится с поклонниками фотографиями без макияжа. Ранее российская артистка поделилась с подписчиками фотоснимком, на котором запечатлена в ванне с пеной.