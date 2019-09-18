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Премьер-министр Израиля отменил визит на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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Премьер-министр Израиля отменил визит на сессию Генассамблеи ООН в Нью-ЙоркеТель-Авив, 18 сентября. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщил источник в администрации премьер-министра Израиля.

По данным источника, визит на Генассамблею ООН был отмене по «политическим причинам». Стоит отметить, что 17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы. По итогам обработки 90% бюллетеней на выборах лидирует оппозиционный блок «Кахоль-Лаван», который возглавляет экс-начальник Генерального штаба армии Израиля Бени Ганц. На втором месте партия «Ликуд», которую возглавляет Биньямин Нетаньяху.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Россию на Генассамблеи ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ, выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.

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Источник: РИА Новости
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