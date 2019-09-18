Стала известна дата следующей встречи контактной группы по Донбассу

Донецк, 18 сентября. Очередная встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 1 октября, об этом сообщил МИД Донецкой Народной Республики.

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 1 октября 2019 года», — говорится в сообщении МИД ДНР.

На заседании контактной группы в среду рассматривалось поручение политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины по итогам прошедших в Берлине переговоров. Поручение предполагало, что на встрече будет подписан документ по имплементации «формулы Штайнмайера», чтобы затем приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом. Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита «нормандской четверки».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

За прошедшие сутки военные ВСУ 14 раз нарушили перемирие в Донбасс. Украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 20 мин.