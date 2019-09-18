СК РФ возбудил уголовное дело после перестрелки полицейских в Москве

Москва, 18 сентября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения полицейских другим сотрудником правоохранительных органов в Москве.

Известно, что будет дана оценка действиям должностных лиц, которые планировали и проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один получил ранение в ходе перестрелки, которая произошла у станции метро «Рязанский проспект» в Москве. По последней информации, полицейский, подозреваемый во взятке, открыл огонь по сотрудникам МВД. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, второй полицейский госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.