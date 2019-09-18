Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

СК РФ возбудил уголовное дело после перестрелки полицейских в Москве

33
0 Оставить комментарий

СК РФ возбудил уголовное дело после перестрелки полицейских в Москве

Москва, 18 сентября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения полицейских другим сотрудником правоохранительных органов в Москве.

Известно, что будет дана оценка действиям должностных лиц, которые планировали и проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один получил ранение в ходе перестрелки, которая произошла у станции метро «Рязанский проспект» в Москве. По последней информации, полицейский, подозреваемый во взятке, открыл огонь по сотрудникам МВД. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, второй полицейский госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров