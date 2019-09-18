Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

СК проверит инцидент с травмированием ребенка в игровом центре в Москве

38
0 Оставить комментарий

СК проверит инцидент с травмированием ребенка в игровом центре в Москве

Москва, 18 сентября. Следственный комитет проводит проверку по заявлению о травмировании ребенка в игровом центре на юге Москвы, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Заявление о травмировании ребенка поступило в следственные органы во вторник. Отец 10-летней девочки сообщил, что его дочь получила травму позвоночника в игровом центре на Варшавском шоссе.

Следственные органы начали доследственную проверку по заявлению отца пострадавшей. Следователи проверят указанную информацию.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров