СК проверит инцидент с травмированием ребенка в игровом центре в Москве

Москва, 18 сентября. Следственный комитет проводит проверку по заявлению о травмировании ребенка в игровом центре на юге Москвы, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Заявление о травмировании ребенка поступило в следственные органы во вторник. Отец 10-летней девочки сообщил, что его дочь получила травму позвоночника в игровом центре на Варшавском шоссе.

Следственные органы начали доследственную проверку по заявлению отца пострадавшей. Следователи проверят указанную информацию.