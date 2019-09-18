Путин заявил о весомой роли отношений РФ и Китая в международной политике

Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайское сотрудничество играет большую роль в международной политике. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин являются стратегическими партнерами. Глава государства подчеркнул, что партнерство с Китаем является внешнеполитическим приоритетом России.

«Мы действительно сегодня являемся в полном смысле этого слова стратегическими партнерами, осуществляющими всеобъемлющее партнерство. Это остается безусловным внешнеполитическим приоритетом Российской Федерации», — отметил Путин.

Президент РФ отметил весомый вклад, внесенный в развитие российско-китайского сотрудничества, который был сделан благодаря усилиям Ли Кэцяна и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Наше взаимодействие, безусловно, является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает все более и более значимое влияние на развитие наших экономик, на решение задач, перед которыми наши государства стоят», — заявил Путин.

В свою очередь премьер Госсовета КНР отметил высокий уровень взаимодействия между Москвой и Пекином. Кроме того, он напомнил о регулярных встречах представителей РФ и КНР на самом высоком уровне. Он также добавил, что взаимодействие России и Китая способствует экономическому развитию двух стран и всего мира.