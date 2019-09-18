Украинская полиция обезвредила мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве

Киев, 18 сентября. Сотрудники украинской полиции обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать метромост через реку Днепр в Киеве, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам корреспондента ФАН, террорист был обезврежен. Взрывотехники приступили к осмотру автомобиля задержанного.

Ранее сообщалось, что мужчина, предположительно, житель Симферополя, приехал на мост на белом автомобиле марки Opel. Он достал предмет, похожий на взрывное устройство, и стал угрожать взорвать мост.

На место происшествия ранее прибыла колонна военной техники во главе с бронетранспортером. Был ли задействован спецназ и военная техника, не уточняется.