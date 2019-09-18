Донбасс сегодня: морпехи бегут из ВСУ на сторону ДНР, в ЛНР сбили украинский «Призрак»

Донбасс, 18 сентября. Украинские морпехи дезертируют с передовой и пытаются перейти на сторону ДНР. Луганчане сбили разведывательный дрон ВСУ и получили данные о дислокациях украинских позиций. Солдаты армии Украины намеренно «теряют» оружие. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представители Донбасса в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщают о 15 ударах по территории республик из минометов, гранатометов и прочего вооружения за минувшие сутки. На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики использовали 82 боеприпаса, на луганском работали боевые машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Народная милиция ДНР подтверждает, что с целью сокрытия фактов незаконного размещения запрещенных вооружений в Донбассе силы Украины активно используют мобильные средства радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ.

Солдаты украинской армии дезертируют с передовой

Дезертирство в рядах ВСУ приобретает массовый характер. Об этом не один раз заявляли представители оборонных ведомств ЛНР и ДНР. Так, по данным разведки дончан, на днях двое солдат из 35-й бригады морской пехоты ВСУ — сержант Татарчук и старший матрос Цац — оставили место несения службы в районе поселка Богдановка на юге Донецкой области и пропали вместе с оружием.

По словам представителя управления НМ ДНР Рината Айгистова, сотрудники Службы безопасности Украины ведут поиск военнослужащих и опрашивают свидетелей, которые рассказали, что пропавший сержант накануне побега жаловался на командира батальона и предлагал перейти на сторону ДНР.

Рядовые ВСУ воруют оружие

Жители Авдеевки жалуются в полицию на военнослужащих ВСУ. В жалобах люди доказывают, что «защитники» Украины разбирают на стройматериалы приусадебные хозяйственные постройки. Как рассказал Ринат Айгистов, правоохранители Авдеевки уже выявили двух бойцов 92-й бригады, промышлявших воровством стройматериалов.

Также Айгистов рассказал о недостаче пяти автоматов в районе дислокации той же бригады. Недостачу выявили сотрудники СБУ, которым руководство заявило, что автоматы потеряны во время оборудования позиций вблизи поселка Каменка.

В ЛНР сбили разведывательный беспилотник ВСУ

ВСУ продолжают разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об утрате ими еще одного БПЛА рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Подразделением противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбит очередной беспилотник ВСУ. Аппарат «Призрак Т-2» вел разведку над поселком Калиновка.

Полученные из аппарата материалы содержат фотографии позиций и минометных расчетов украинской армии, расположенных в запрещенных местах и находящихся в полной боевой готовности. Все изъятые фото и видео направлены в прокуратуру для приобщения к уголовным делам в отношении украинских комбригов.