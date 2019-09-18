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Стали известны подробности о мужчине, который угрожает взорвать мост в Киеве

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Стали известны подробности о мужчине, который угрожает взорвать мост в Киеве

Киев, 18 сентября. Неизвестный мужчина угрожает взорвать метромост через реку Днепр в Киеве. Корреспондент Федерального агентства новостей рассказал подробности происшествия.

Корреспондент ФАН сообщает, что террористу, угрожающему взорвать мост, около 35 лет, он одет в камуфляжную форму и голубой берет. У мужчины длинные волосы, собранные в хвост, его рост составляет 180 сантиметров. На место инцидента мужчина приехал на белом Opel. В полиции сообщают, что мужчина, предположительно, является жителем Симферополя.

Стали известны подробности о мужчине, который угрожает взорвать мост в Киеве

Киевские стражи порядка задействовали бронетранспортер и полицейскую машину «Казак» для задержания террориста, угрожающего взорвать мост. В настоящий момент с мужчиной ведутся переговоры, параллельно готовится спецоперация.

В акватории Днепра дежурят полицейские катера, а с воздуха ситуацию контролируют дроны. Также прибыл спецназ. Все судоходство в районе инцидента прекращено.

Жители Киева возмущены действиями террориста, из-за инцидента в городе образовались пробки. Горожане не могут попасть домой после рабочего дня.

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