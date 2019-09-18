Генсек ООН сообщил о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии

Нью-Йорк, 18 сентября. Стороны согласовали состав конституционного комитета Сирии, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в настоящий момент идет работа по определению основного функционала нового органа.

«Гейр Педерсен (спецпосланник генсека ООН по Сирии — прим. ФАН) сейчас предпринимает завершающие действия по созданию конституционного комитета Сирии, есть соглашение между всеми сторонами о его составе», — отметил Гутерриш.

Глава Организации Объединенных Наций добавил, что запуск конституционного комитета станет важным шагом на пути урегулирования сирийского кризиса. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от сирийского правительства и от оппозиции, которым вместе предстоит составить новую конституцию Арабской Республики.

Ранее сообщалось, что конституционный комитет может приступить к работе уже в сентябре. Более точных сроков пока не называется.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев уверен, что обсуждение политических противоречий в ходе подготовки конституции может стать залогом примирения враждующих сторон и положить конец затянувшейся войне.