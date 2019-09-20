Военный эксперт рассказал, как США могут свести на нет конфликт с Ираном

Конгресс США рассматривает три возможных сценария дальнейшего развития ирано-американских отношений. При этом в Белом доме совсем не исключают военного вторжения на территорию исламской республики, заявляя, что Вашингтон имеет «широкий диапазон возможностей», который может быть использован против Тегерана и его союзников. Военный эксперт Сергей Судаков заявил Федеральному агентству новостей, что США должны смягчить свою политику по Ирану, иначе может случиться непоправимое.

Первый сценарий Вашингтона предлагает самый мирный вариант развития событий — стороны предпринимают дополнительные шаги по деэскалации конфликта, а Иран пересматривает свой подход к более детальному плану Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Тем не менее аналитики США признают, что у Вашингтона слишком «обширные требования» и Тегеран может потребовать возвращения к выполнению СВПД в уже существующем виде.

Второй сценарий нейтрален: отношения Ирана и США не меняются, стороны отказываются от переговоров, а военный конфликт сходит на нет. Таким образом, стороны «останутся на своих позициях без изменений».

Третий сценарий предполагает каскадное развитие эскалации конфликта. Аналитики считают, что Тегеран может предпринять некие действия, направленные против интересов США, и Вашингтон «вынужден» будет ответить, в том числе и путем вторжения на территорию Ирана. Выбор формата боевых действий будет зависеть от политических целей, которых захотят добиться США. При этом Пентагон оставляет за собой право наносить воздушные и ракетные удары, реализовывать спецоперации, вести кибер- и электронную войну против таких целей Ирана, как корабли КСИР в Персидском заливе, ядерные объекты, военные базы, порты и прочие цели исламской республики.

Комментируя предложенные Конгрессом сценарии, российский политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в конфронтации с Ираном США сами загнали себя в угол.

«Вашингтон очень сильно опозорился со своим оружием. Получилось так, что ЗРК Patriot, которые они поставили Саудовской Аравии, оказались малоэффективными. После взрывов, произошедших на нефтехимических объектах Saudi Aramco тут же последовали обвинения в сторону Ирана, который поддерживает хуситов. Как результат — весь мир встает на уши и начинает говорить о том, что король голый и американские оборонные системы не работают. По большому счету выходит, что какие-то отсталые хуситы, у которых нет высокотехнологичного оружия, могут наносить такие мощные удары, абсолютно безнаказанно прилетать и что-то такое творить», — утверждает эксперт.

После этого Соединенные Штаты начинают развивать план по расширенным поставкам высокотехнологичного вооружения странам арабской коалиции, которые в свою очередь равняются на Саудовскую Аравию. Идея США в данном случае очень проста — нанести ответный удар по хуситам, создавшим хороший прецедент для развития экспорта российского вооружения.

«В это же время Иран отрицает все обвинения, так как нет никаких доказательств, и продолжает обогащать уран. Каждые 90 дней процент обогащения они увеличивают. Получается, совсем недалеко то время, когда Иран заявит, что может создавать ядерное оружие, притом что средства его доставки у Ирана уже давно есть. США в этом случае становятся виновными в том, что на геополитической карте появляется еще одна ядерная держава», — продолжает Судаков.

В этом случае первый сценарий, предложенный Конгрессом, остается возможным, но он предполагает потерю авторитета как президента Дональда Трампа, так и всех Соединенных Штатов в целом. Это также означает, что откатиться к той ситуации, которая была ранее, то есть прийти к статус-кво, попросту невозможно.

«И если даже Трампу повезет, и он пройдет на второй срок, его рейтинги и рейтинг его партии очень сильно просядут. Все скажут, что он слабак, а слабак в политике — это совершенно не здорово. Второй сценарий — реализовать планы по вторжению в Иран. Для этого все и делается: специально наращиваются поставки оружия, которые идут в Лигу арабских государств, которые должны будут выступить мощной поддержкой для Америки. Но тут нужно понимать, что ближневосточные союзники США являются некачественными воинами, хоть и плохо так говорить», — утверждает аналитик.

При этом война в Иране приведет к появлению колоссального количества беженцев, которые начнут свою миграцию в сторону постсоветских государств, что негативно отразится на экономическом развитии стран Восточной Европы.

«Плюс Иран может блокировать Ормузский пролив и в этом случае поставки нефти будут также невозможны. Таким образом, если США захотят проявить свою жесткость и начнут военную кампанию против Ирана, это, прежде всего, навредит всему мировому сообществу, а также крупнейшим нефтепроизводителям. Во время войны очень сложно спокойно проводить танкеры, не боясь, что они будут взорваны или уничтожены», — добавил Сергей Судаков.

Последний и самый реалистичный для США сценарий, который позволит завершить эскалацию конфликта с Ираном, заключается в создании нового мирного договора с исламской республикой.

«Да, я полагаю это был бы очень реалистичный сценарий, к тому же Трамп исходил из того, что надо создавать некий новый договор, который бы позволил ему показать, что он может навязать свою волю Ирану. Но тут есть проблема — Иран достаточно долгое время диктовал всем свои правила игры. Это страна, которая вот уже 40 лет находится под санкциями, и это та страна, которую испугать экономическим давлением попросту невозможно. Так что США, если они не хотят сами себя высечь, ни в коем случае не нужно организовывать военную кампанию, и нужно будет просто пойти на уступки Ирану, чтобы тот свернул свою ядерную программу», — говорит собеседник ФАН.

Примечательно, что сам Тегеран довольно лояльно относится к инспекции своих ядерных объектов международными наблюдателями. Так что сценарий, при котором США больше всего выиграют, заключается в пересмотре совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и смягчении политики в его отношении.

«Да, любой клинч в кратковременном периоде принесет определенные очки, все поаплодируют президенту США, скажут, какой он крутой, но вот в долгосрочной перспективе это уничтожит определенные политические и экономические достижения, которые сейчас есть в Америке», — заключил Сергей Судаков.

Напомним, атака беспилотников на саудовские нефтяные объекты произошла в ночь на 14 сентября. Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье: после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, то есть до 69,91 долларов за баррель, WTI — на 11,23%, до 61,79 долларов. Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская администрация всерьез рассматривает возможность военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.