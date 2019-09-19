Что пережили жители Идлиба за семь лет оккупации и почему это может повториться

Освобождение южной части Идлибской зоны позволило десяткам тысячам людей забыть о ежедневно нависающей угрозе их жизням. Несмотря на это, западные СМИ и политики не прекращают предсказывать гуманитарную катастрофу в случае продолжения антитеррористической операции на северо-западе Сирии.

Вместо этого, они, судя по всему, предлагают оставить часть территории САР вместе с ее жителями террористам. Однако если вспомнить хотя бы часть резонансных случаев, связанных с преступлениями джихадистов против человечности в Идлибе, можно убедиться, что в этой провинции уже давно разгорелся и до сих пор не прекращается чудовищный гуманитарный кризис. О самых страшных пытках в истории Идлибской зоны — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Изощренные пытки идлибских монстров

Очень часто жертвами идлибских боевиков становились не только военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), но и простые жители провинции. Сотни гражданских лиц в Идлибе стали жертвами намеренной агрессии и жестокости террористов. Они были убиты из-за несоблюдения введенных джихадистами «законов», из-за того что исповедуют другую религию, по надуманным обвинениям в шпионаже в пользу САА, во время грабежа и по многим другим причинам.

Правозащитная организация Human Rights Watch за время сирийского конфликта опубликовала показания многих людей, которым удалось выбраться из плена исламистов. Они рассказывали об изощренных пытках, которые применяли боевики, чтобы вытрясти какую-либо информацию или просто в качестве развлечения.

В частности, применялись удары электрическим током, использовались пытки с избиениями, когда жертву принуждали просунуть ноги и руки в автомобильную шину, с целью ограничить ее в движении. Также радикалы нередко привязывали задержанных к ледяным металлическим «кроватям» и поливали холодной водой, подвешивали людей вниз головой на столбах посреди городских улиц и избивали на глазах местного населения.

Целью может стать любой

И от этого не был застрахован никто из жителей провинции — ни дети, ни женщины, ни пожилые люди. Например, в январе 2018 года боевики похитили, изнасиловали и задушили 9-летнюю девочку, которая гостила у бабушки и дедушки в городе Даркуш к западу от Идлиба. Так «повстанцы» встретили новый год.

При этом радикалы позвонили отцу в день похищения, потребовав денег за освобождение дочери. Но это оказалось циничной ложью, поскольку в тот же день девочка была изнасилована и убита. Ее тело со следами пыток было обнаружено на берегу реки Эль-Аси, в которой бандгруппы еще в июне 2011 года утопили десятки трупов своих жертв после уничтожения двух отделений полиции и почтового участка в Джиср аш-Шугуре.

Кстати, в окрестностях этого города, расположенного чуть южнее Даркуша, произошло одно из последних крупных военных преступлений исламистов. 20 июля этого года их жертвой стала женщина-пенсионерка армянского происхождения, работавшая учителем арабского языка. Ею оказалась шестидесятилетняя Сьюзан Диркиркур, проживавшая в небольшой христианской деревушке Якубия.

По данным судебно-медицинской экспертизы, женщину пытали порядка девяти часов, после чего она была насмерть забита камнями. Предполагается, что убийцам могли «не понравиться» национальность и вероисповедание уважаемой учительницы. Вообще убийства, совершенные идлибскими боевиками на этой почве следует перечислять отдельным пунктом, но для того, чтобы сказать обо всех из них, одной статьи, к сожалению, не хватит.

«Шпион», выйди вон!

Зачастую в тюрьмах террористов оказываются гражданские лица, обвиненные самими боевиками в работе на правительство САР и сирийскую армию. Причем обычно боевики даже не пытаются проверить, насколько их подозрения обоснованы. Фактически на этом основании и без объяснения каких-либо причин боевиками может быть взят в плен любой.

Так и случилось с молодым человеком по имени Муханад Тибаб аль-Касем в феврале 2019-го. Он против воли удерживался в штабе так называемых полицейских отрядов боевиков, поскольку радикалы почему-то заподозрили в нем военнослужащего САА.

Изначально его на одном из КПП задержали боевики «Ахрар аш-Шам», потребовав 1000 долларов за освобождение, но когда мужчина отказался платить, они бросили его в тюрьму. Только через 10 дней к нему на встречу допустили его друга, и последний рассказал местным активистам, что Муханад был измучен и что на нем множественные следы пыток и избиений. Однако радикалы все-таки пообещали отпустить его за выкуп в ближайшие дни.

Чуть позже они сами позвонили близким заключенного, сообщив, что Аль-Касем нездоров и нуждается в лекарствах. Но как только родные вернулись из аптеки, раздался новый звонок и похитители сказали, чтобы родственники приходили забирать труп Муханада. На его теле были зафиксированы десятки глубоких синяков и ран, следов тяжелых ударов. Стоит ли уточнять, что до попадания в руки террористов молодой человек был совершенно здоров.

Чистки журналистов и активистов в Идлибе

Особую ненависть джихадисты также проявляли к тем, кто пытался разоблачить их истинное лицо, скрываемое за маской «умеренной оппозиции», — к местным активистам, журналистам и другим неравнодушным гражданам, пытавшимся добиться справедливости.

В начале текущего года, после того как террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепили свое влияние в Идлибе после столкновений с протурецкими группировками, они начали целую кампанию арестов, направленных на тех лиц, которые выступают против их оккупационной власти.

В один из январских дней в административном центре были захвачены сразу 11 человек, большей частью — сотрудники прессы и активисты, освещавшие или участвовавшие в демонстрациях против «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Также среди этой группы был один несовершеннолетний молодой человек.

Все они в итоге были подвергнуты пыткам. Помимо уже перечисленных излюбленных методов издевательств, идлибские боевики тогда также использовали узкие стальные камеры, похожие на гробы. Они помещали в них узников и подолгу держали внутри без воды и еды.

Всего месяц назад стало известно о гибели другого местного активиста, отличавшегося особой смелостью в деле противостояния пропаганде и преступлениям террористов в Идлибе. Самер аль-Саллум провел в тюрьме больше полутора лет — он был задержан еще в декабре 2017 года. Там он неоднократно подвергался пыткам. Его брат, журналист Мохаммед аль-Саллум, уверен, что именно это и стало причиной его смерти.

О причинах многих другие похищений и убийств в Идлибской зоне так ничего и неизвестно. Например, в административном центре год назад был захвачен боевиками известный доктор и директор одной из специализированных больниц города. По данным SOHR, террористы тоже пытали его, и подобные случаи исчезновения врачей и медработников в регионе в тот период были особенно частыми.

Судьба Идлиба может скоро постичь другие страны

Конечно, это лишь малая часть того, что натворили в Идлибе исламисты. Сложно представить, о скольких преступлениях, совершенных боевиками внутри своего анклава, мы ничего не знаем. Сотни людей там считаются пропавшими без вести, а об исчезновении еще десятков мы можем даже не догадываться.

Успокаивает лишь то, что теперь у жителей региона есть реальная надежда. Последние успехи Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ на юге Идлибской зоны показали, что мир и свобода для остального населения региона уже совсем не за горами.

Напомним, за прошедший месяц правительственные силы при помощи авиации освободили ряд крупных городов, где были сконцентрированы стратегические опорные пункты «Ан-Нусры» и других группировок, в частности — Хан-Шейхун, Аль-Латамина, Кафр-Зета, Мурек, Ат-Тамана и многие другие.

Однако по мере того, как сирийцы возвращаются к прежней нормальной жизни, над жителями ряда других стран нависает все более явная угроза. Дело в том, что и сами джихадисты в основном понимают, что их попытки удержать Идлиб будут обречены на провал. Именно поэтому их убывающий поток из страны возрастает с каждым днем.

Ужасы, которые пережили сирийцы в эти страшные восемь лет, показывают, что идлибские террористы уже вряд ли способны снова стать людьми. А это значит, что на любой другой территории, где они появятся вновь, могут повториться такие же чудовищные события.

1 Организация запрещена на территории РФ.