Житель ХМАО готов рассказать «правду» о Заворотнюк за 200 млн рублей

Ханты-Мансийск, 18 сентября. Житель Ханты-Мансийского автономного округа обратился в редакцию портала Teleprogramma.pro и предложил рассказать всю «правду» об Анастасии Заворотнюк.

По словам мужчины, звезда «Моей прекрасной няни» на самом деле не больна, а отдыхает в Ялте. Остальные подробности «источник» готов предоставить только за 200 млн рублей.

«Когда они будут готовы общаться, они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег», — отметил он.

Журналисты заподозрили своего собеседника в мошенничестве и решили проверить его личность. Выяснили, что такой человек действительно проживает в ХМАО и в прошлом привлекался к ответственности за мошенничество.

Отметим, что ситуация вокруг Заворотнюк остается неясной вот уже несколько недель. Сперва СМИ сообщили о том, что у актрисы диагностирован рак мозга, она лежит в больнице. Затем эти слухи подтвердили продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин и режиссер Наталья Бондарчук, которая сотрудничала с Заворотнюк во время съемок фильма «Гоголь. Ближайший».

Однако ни семья актрисы, ни ее официальные представители пока не делали никаких заявлений, а на странице Заворотнюк в соцсети «ВКонтакте» были отключены все комментарии.

Согласно предварительным данным, врачи ввели телезвезду в медикаментозную кому. Они также приступили к интенсивному лечению, однако были вынуждены его прекратить, поскольку состояние пациентки стало стремительно ухудшаться.