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Путин не предлагал Саудовской Аравии помощь в расследовании атак на Saudi Aramco

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Путин не предлагал Саудовской Аравии помощь в расследовании атак на Saudi AramcoМосква, 18 сентября. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем, главой Минобороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не предлагал ему помощь Москвы в расследовании обстоятельств атак на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос, озвучивал ли глава РФ предложение о помощи Москвы в расследовании атак.

В ночь на субботу на двух объектах саудовского предприятия Saudi Aramco вспыхнули пожары из-за атаки беспилотников. Эр-Рияд после нападения сократил производство нефти практически вдвое.

Ответственность за атаку на Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Пресс-служба Кремля ранее в среду сообщила, что президент России и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии во время телефонного разговора обсуждали атаку на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Глава российского государства выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного расследования нападения.

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Источник: ТАСС
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