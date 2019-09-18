Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Москва, 18 сентября. Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Свадьба состоялась в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. По словам Собчак, свадьба Бондарчука и Андреевой получилась веселой и романтичной.

«Ребята!! Вчера было невероятно тепло и весело!!! Спасибо за самый романтичный петербургский weekend! Очень любим вас!» — написала Собчак в своем Instagram.

Стоит отметить, что свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой состоялась 17 сентября. На свадьбе присутствовали звездные друзья Бондарчука и Андреевой. Основная часть мероприятия прошла в Юсуповском дворце, после чего все гости переместились в дом Беггровых на Невском проспекте. На торжество приехали телеведущая Ксения Собчак, актеры Игорь Верник, Константин Крюков с женой, журналист Сергей Минаев и многие другие, передает SM-News.

При этом 13 сентября Ксения Собчак сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Возлюбленные оригинально подошли к организации церемонии бракосочетания. К зданию ЗАГСа Собчак и Богомолов приехали на катафалке, а в ходе торжества Собчак подарила новому супругу эротический танец, который был исполнен на глазах многочисленных гостей свадьбы.

18 сентября Паулина Андреева опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в шикарном свадебном платье. Подписчики актрисы пришли в восторг от наряда Андреевой, отметив, что свадебное платье Ксении Собчак было гораздо хуже.