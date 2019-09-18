Корреспонденты ФАН ответят на вопросы читателей по итогам командировки в Триполи

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Альгис Микульскис и Владимир Малянов в пятницу, 20 сентября, ответят на вопросы читателей по итогам командировки в Триполи. Заметим, что российские журналисты не были в Триполи больше восьми лет, с момента атак НАТО и последующей гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Альгис Микульскис и Владимир Малянов посетили Триполи в августе-сентябре этого года. Они смогли, несмотря на строгий контроль со стороны спецслужб, пообщаться с местными жителями и понять, чем на самом деле живет город и территория Ливии, подконтрольная так называемому (незаконному) Правительству национального согласия (ПНС).

Одной из целей командировки корреспондентов в Триполи ФАН было увидеть российских граждан, социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Триполи и незаконно удерживаемых в тюрьме. Однако за несколько недель пребывания в Триполи власти так и не допустили наших корреспондентов к задержанным россиянам.

Содержательная часть всех репортажей наших репортеров тщательно контролировалось вооруженными лицами, не допускающими несогласованных съемок и бесед. Редакция ФАН имела основания опасаться за жизнь и здоровье своих журналистов, поэтому им было дано указание выполнять все требования спецслужб в части тематики и содержания публикаций. Опасения эти были небеспочвенны — россиян могли арестовать по надуманным обвинениям и поместить в тюрьму. Известно, что в тюрьмах ПНС в ужасных условиях содержатся тысячи иностранных граждан и местных жителей. Это результат политики насилия и беззакония, проводимой главой ПНС Файезом Сарраджем.

Ливийская командировка корреспондентов ФАН вызвала много вопросов от наших читателей. В пятницу, 20 сентября, в 14.00 корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов проведут онлайн конференцию, на которой ответят на эти вопросы.

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Посмотреть итоговый эфир можно здесь.

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