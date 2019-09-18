Кутепов может перейти в «Краснодар»

Краснодар, 18 сентября. Футбольный клуб «Краснодар» в зимнее трансферное окно может подписать защитника «Спартака» Илью Кутепова. По словам источника Федерального агентства новостей, 26-летний защитник мог продолжить карьеру в краснодарском клубе уже в летнее трансферное окно, однако стороны не достигли договоренности. Сообщается, что «Краснодар» оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро.

Кутепов — воспитанник Академии Коноплева, перешел в «Спартак» летом 2012 года. С тех пор он провел за основную команду красно-белых 79 матчей и забил 2 мяча. На его счету также 25 встреч в составе дублирующего состава столичной команды. Защитник принимал участие в матчах сборной России на домашнем чемпионате мира, однако последнее время не имеет стабильного места в составе. В текущем сезоне он провел лишь 7 минут на поле, один раз выйдя на замену. Ранее сообщалось, что игроком также интересовался «Зенит». Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до лета 2021 года.