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Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

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Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Цюрих, 18 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования родным и близким футболиста Фернандо Риксена. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Инфантино заявил, что мир потерял исключительного футболиста, который показал, что значит с добротой и спокойствием принять невзгоду. Глава ФИФА отметил, что мужественная борьба Риксена с болезнью останется в памяти людей не только из мира футбола.

«Мои соболезнования его жене, дочери, семье и друзьям», — добавил Инфантино.

Бывший полузащитник петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Голландии Фернандо Риксен скончался в среду в возрасте 43 лет. Нидерландский спортсмен страдал от бокового амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига) — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц.

Футболист представлял «Зенит» в 2007–2009 годах. После этого он вернулся в родную «Фортуну» (Нидерланды), где выступал с 2010 года по 2013 год. Риксен является двукратным чемпионом Шотландии (в составе шотландского клуба «Рейнджерс»), чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА («Зенит»).

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