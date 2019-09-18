Грызлов обвинил Украину в срыве «формулы Штайнмайера»

Минск, 18 сентября. Украинские представители на переговорах в Минске сорвали согласование так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом в среду заявил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

«Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — отметил он.

Грызлов напомнил, что 11 сентября политические советники лидеров России, Германии, Франции и Украины предложили подписать «формулу Штайнмайера» на переговорах в Минске. Кроме того, как утверждает представитель России, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую увязан с политическим аспектом урегулирования.

Отметим, что в срыве «формулы Штайнмайера» Украину также обвинили власти ЛНР. По словам министра иностранных дел республики Владислава Дейнего, Киев стал единственным участником переговоров, кто отказался подписывать документ.

Тем не менее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он согласен на реализацию «формулы Штайнмайера».

Речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает следующие шаги. Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.