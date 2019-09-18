МИД РФ назвал клеветой утверждения о шпионской активности Москвы в Швейцарии

Москва, 18 сентября. Москва считает абсурдной информацию о том, в последние десятилетия «шпионская активность» России в Швейцарии значительно возросла.

В интервью швейцарской вещательной компании RTS называющий себя бывшим советским и российским разведчиком-нелегалом Сергей Жирнов заявил, что за последние 20 лет «шпионская активность» РФ в Швейцарии возросла и в количественном, и в качественном отношении.

Однако в дипломатическом ведомстве РФ обратили внимание на то, что в рамках интервью не было представлено совершенно никаких конкретных фактов и доказательств, и назвали «все заявления Жирнова клеветническими». Соответствующее сообщение появилось на официальной странице российского МИД в социальной сети Facebook.

Также в дипведомстве указали на тот факт, что трансляция подобных абсурдных и непроверенных измышлений наносит ущерб отношениям двух стран.

«Выражаем сожаление, что телеканал пошел по пути реанимирования муссировавшейся в СМИ Конфедерации летом–осенью 2018 года темы российского шпионажа», — подчеркнули в дипведомстве.

Согласно тексту заявления МИД РФ, год назад медийный скандал был «раздут» для того, чтобы «насадить образ врага в лице Москвы, запугать обычных граждан мнимой российской угрозой».

«Напоминаем, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел России и Швейцарии в Женеве 28 ноября 2018 года стороны публично заявили, что «шпионская страница» в отношениях перевернута», — говорится в сообщении.

В МИД призвали швейцарский канал быть избирательнее в выборе источников и не вводить местных жителей в заблуждение.