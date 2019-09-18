Полный запрет электронных сигарет могут ввести в России

Государственная дума рассматривает вопрос о полном запрете продажи электронных сигарет на территории Российской Федерации. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала член комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина. Так она прокомментировала сообщение министра финансов и по делам корпораций Индии Нирмалы Ситараман о тотальном запрете электронных сигарет на территории страны.

«Я мечтаю об этом. Когда вижу эти магазины, как идут туда дети... Я знаю, какой там химический состав. Считаю, что это беда для нашей страны», — заявила Соломатина.

По ее мнению, необходимо срочно принимать какие-то меры по ограничению использования электронных сигарет.

«Одно из предложений — запретить электронные сигареты полностью. Это бизнес на жизни россиян. Мы об этом уже много говорили в рамках комитета по охране здоровья, когда принимали различные антитабачные проекты, что нам нужно вносить законопроект о полном запрете этих устройств», — рассказала собеседница ФАН.

Все дело в особой опасности данных устройств для здоровья.

«Мы, как врачи, реально понимаем, что это может быть гораздо худшее бедствие для организма человека, особенно детей [чем обычные сигареты]», — пояснила Соломатина.

Кроме того, уже в ближайшее время Государственная дума планирует приравнять электронные средства доставки никотина, такие как вейпы или электронные сигареты, к табачным изделиям. Об этом заявил член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«В Государственной думе уже лежат по меньшей мере два законопроекта, направленных на ограничение потребления электронных сигарет. Фактически они будут приравнены к табаку», — отметил он.

В скором времени эти законопроекты будут рассмотрены, добавил депутат.

Дело в том, что ученые уже давно говорят об опасности электронных сигарет и вейпов, напомнил парламентарий.

«Вредное влияние электронных средств доставки никотина доказано. Это сделано не в рамках каких-то отдельных статей. Прошли крупные рандомизированные исследования».

Таким образом, электронные сигареты необходимо приравнять к обычным табачным изделиям.

«Эти меры должны быть приняты в рамках текущей антитабачной кампании в России», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Куринного, о полном запрете электронных сигарет на данный момент речи не идет.

«Мы говорим в первую очередь об ограничении потребления электронных сигарет. Ведь сейчас у нас нет полного запрета табака, который гораздо вреднее, чем электронные сигареты, опять же если основываться на данных научных источников», — напомнил он.

Таким образом, в России в ближайшее время будет ограничено использование электронных средств доставки никотина, констатировал депутат.

«Парить пользователи вейпов смогут только в соответствующих местах, как и курильщики, чтобы их не было видно. Это нужно, дабы использование данных устройств не носило дополнительного рекламного, пропагандистского характера. Проще говоря, чтобы в курение и парение не вовлекались новые люди».

Ранее стало известно, что Индия запретила на территории страны электронные сигареты. Об этом заявила министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман.

«Запрещены производство, импорт, экспорт, транспортировка, хранение и реклама, связанные с электронными сигаретами», — подчеркнула министр.

Тотальный запрет на использование электронных сигарет Индия приняла после ряда смертей в США, связанных с использованием вейпов. Так, центр профилактики и контроля заболеваний США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди пользователей электронных средств доставки никотина. Расследуется более 450 случаев. Уже было подтверждено пять летальных исходов. В связи с этим американский штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.