Браконьеры из КНДР ранили российских пограничников. События дня. ФАН-ТВ

Браконьерские, если не сказать пиратские разборки случились в российских водах Японского моря. Накануне пограничники обнаружили на воде шхуну из КНДР, промышлявшую браконьерством. При попытке правоохранителей провести осмотр судна, экипаж оказал максимально агрессивное сопротивление. Четверо россиян получили ранения, один из них — огнестрельное. Более того, рыболовных шхуны оказалось две, а сопровождали их еще 11 мотоботов. Несмотря на попытки отбиться, браконьеров все-таки взяли с поличным. В общей сложности сотрудники пограничной службы ФСБ задержали 161 гражданина Северной Кореи и, само собой, промысловую технику. Следственный комитет уже заявил о возбуждении уголовного дела. Оперативникам предстоит разбираться не только по факту браконьерства, но и в посягательстве на сотрудников правоохранительных органов.

Страны нормандского формата должны подписать так называемую «формулу Штайнмайера» — бумагу, которая обяжет Украину принять закон об особом статусе Донбасса. Однако встреча представителей России, Германии, Франции и, собственно, Украины пока не состоялась. Сегодня Киев заявил, что все из-за России, Москва якобы по техническим причинам не смогла принять участие в саммите, который должен был пройти накануне. Но были ли всерьез запланированы переговоры, остается только гадать. Потому что основной причиной в российском МИДе называют неготовность Киева подписывать подобный документ, да еще и за одним столом с европейскими партнерами. А ведь министр иностранных дел нашей страны, Сергей Лавров, гораздо раньше заявлял, фиксация формулы на бумаге — одно из ключевых условий для проведения саммита. В Кремле ситуацию комментируют сухо, Дмитрий Песков заявил, что обсуждение этой темы ведется. Случатся ли в итоге переговоры, и если да, то когда — пока неизвестно.

От ворот поворот

На этом фоне довольно странно и неожиданно выглядят заявления командования украинских силовиков. Командование ВСУ говорит о подготовке к отводу войск по всему фронту Донбасса. Владимир Кравченко, командующий, так называемой операцией объединенных сил сообщил, что такую задачу перед военными поставил Владимир Зеленский. Генерал-лейтенант ВСУ добавил, что украинские войска готовы уйти с огневых рубежей ради улучшения жизни сограждан, но все «будет зависеть от зеркальных действий» со стороны ДНР и ЛНР.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», — отмечается в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Однако не стоит забывать о том, что Киев постоянно срывает режим прекращении огня. Самое продолжительное затишье продержалось меньше суток. Обстрелы по территориям Донецкой и Луганской народных республик производятся ежедневно, хоть и, в большинстве случаев, хаотично. Боевые действия ведутся уже пять лет. За это время более 1,5 млн человек бежали из региона, преимущественно в Россию. Погибли уже более 13 тысяч человек, и это только по официальным данным. Стоит ли верить в успех дипломатии теперь?