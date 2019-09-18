Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор провокатору Устинову 23 сентября

42
0 Оставить комментарий

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор провокатору Устинову 23 сентября

Москва, 18 сентября. Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор осужденному за нападение на сотрудника ОМОНа на незаконном митинге Павлу Устинову 23 сентября, заявил адвокат актера Дмитрий Чешков.

Защита сообщила, что рассмотрение жалобы на вердикт состоится в понедельник в 14.30.

На днях Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима. Актера признали виновным в применении насилия к омоновцу в центре Москвы на несанкционированном митинге 3 августа.

Согласно материалам дела, сотрудник ОМОНа задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». При задержании участник незаконной акции оказывал сопротивление полиции и вывихнул плечо омоновцу. Устинов свою вину не признает.

Многие звезды шоу-бизнеса устроили так называемый флешмоб в поддержку осужденного Устинова. Либеральные СМИ мгновенно подхватили посты деятелей искусства и попытались ввести общественность в заблуждение, делая из актера «сакральную жертву».

Однако нашлись и те, кто не стал поддерживать молодого «оппозиционера». Бывший солисты популярного в прошлом коллектива Smash Влад Топалов заявил, что наказаний без вины не бывает.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров