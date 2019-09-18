В Крыму отреагировали на отказ пустить депутата Госсовета на заседание ОБСЕ в Польше

Польша отказалась предоставить визу депутату Госсовета Крыма, ректору Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингизу Якубову для того, чтобы у него была возможность поучаствовать в заседании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Крымский политолог Владимир Джаралла в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Польша, отказывая в визе российскому гражданину, руководствовалась в том числе его принадлежностью к той или иной стране.

«Элементы национализма или даже расизма в данном случае присутствуют. Нельзя забывать, что Польша занимает особую позицию в вопросах миграции в Европе, причем отличается крайне радикальной позицией даже по сравнению с теми, кого на Западе называют «правыми». А тут целая страна, которая выступает с подобного рода заявлениями. В Евросоюзе не знают, что с этим делать. Вроде как не реагировать нельзя, но как реагировать — тоже никто не понимает», — рассуждает аналитик.

По словам политолога, Варшаву раздражает еще и тот факт, что Якубов поддержал воссоединение Крыма с Россией и последовательно отстаивает свою точку зрения, не разделяя взглядов крымско-татарских радикалов.

«Есть еще один момент, который тоже не очень «приятен». Дело в том, что господин Якубов, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета, относится к той части крымских татар, которые успешно интегрировались в российскую действительность. Более того, он является депутатом местного парламента, он человек, который отличается очень взвешенными позициями в целом. Его отец — создатель этого вуза, один из самых уважаемых людей. Он занимал позицию, которая была всегда далека от радикализма. Его сын продолжает придерживаться тех же взглядов: вуз весьма успешно работает, а сам господин Якубов занимает позицию, согласно которой события, произошедшие в Крыму, являются для него благом», — подытожил Владимир Джаралла.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков посоветовал Польше нормализовать отношения с РФ, что позволило бы соседней стране успешно развиваться.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей высказались за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на то, что референдум соответствовал всем внутренним и международным нормам права, Киев продолжает настаивать на том, что полуостров якобы «аннексирован».