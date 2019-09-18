Российский конструктор рассказал о недостатках американского авианосца «Джеральд Форд»

Москва, 18 сентября. Новейший авианосец типа «Джеральд Р. Форд» стал одним из самых дорогостоящих в истории американского флота. При этом многочисленные проблемы с авианосцем начали возникать сразу после его включения в состав Военно-морских сил США.

В настоящее время в составе Военно-морских сил США находятся 11 атомных авианосцев. Строительство новой серии многоцелевых атомных авианосцев типа «Джеральд Р. Форд» было запущено в 2009 году. Данная серия является улучшенной версией авианосцев типа «Нимиц».

«Джеральд Р. Форд» имеет водоизмещением 102 тысяч тонн и способен нести более 75 летательных аппаратов. В 2013 году на воду был спущен головной корабль из серии «Джеральд Р. Форд». В 2017 году авианосец был введен в состав ВМС США.

При этом после включения авианосца в состав ВМС США стало известно о большом количестве недоработок. В декабре 2018 года выяснилось, что на корабле не работали 11 электромагнитных подъемников, которые предназначены для доставки боеприпасов на палубу. Кроме того, военные заявили о неудовлетворительном состоянии взлетно-посадочной полосы авианосца.

Самой серьезной проблемой стала электромагнитная катапульта для запуска истребителей. С 2017 года с палубы авианосца «Джеральд Р. Форд» взлетели 740 самолетов. За это время электромагнитная катапульта дала 20 сбоев. При этом два сбоя привели к срыву боевых операций. Также были зафиксированы проблемы с аэрофинишерами, которые используются для посадки самолетов на палубу авианосца. Аэрофинишеры давали сбой через каждые 25 посадок. При этом производитель гарантировал нормальную работу аэрофинишера в течение 1600 посадок. Все эти проблемы привели к тому, что «Джеральд Р. Форд» до сих пор не имеет собственной авиагруппы и не привлекается к выполнению задач.

Ведущий инженер отдела перспективных разработок надводных кораблей Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Юрий Кулагин отметил, что проблемы с новыми электромагнитными катапультами вызваны их сложной конструкцией. Кроме того, катапульта потребляет слишком большое количество электроэнергии, а ее массивное оборудование повлияло на общее водоизмещение авианосца, что стало причиной высокой стоимости строительства и эксплуатации корабля.

На строительство одного авианосца «Джеральд Р. Форд» было затрачено 12,9 миллиардов долларов. Стоимость разработки авианосца обошлась американскому бюджету в 2,4 миллиарда долларов, еще 4,7 миллиарда долларов были потрачены на создание нового оборудования. При этом в настоящее время работа над авианосцем продолжается.

Недавно Крыловский государственный научный центр представил проект нового легкого авианосца. При разработке катапульт для авианосца специалисты рассмотрели десятки разных технических решений, а также учли печальный опыт американских коллег. Российским конструкторам удалось создать безопасный вариант катапульты, который в настоящее время патентуется.

«Привод реализуется с помощью вращающихся электрических машин с постоянными магнитами, что позволит применить уже освоенные технологии производства, повысить КПД, снизить массу, габариты, сроки создания и стоимость катапульты», — пояснил Кулагин.

Он также добавил, что новая катапульта может использоваться на авианосцах любых размеров, которые будут строиться в России в будущем, передает «ПолитЭксперт».