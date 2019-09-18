Слова о согласии Украины на «формулу Штайнмайера» в Киеве назвали «лапшой на ушах Запада»

Согласие главы МИД Украины Вадим Пристайко на так называемую «формулу Штайнмайера» — предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства — является пустым заявлением, не подразумевающим конкретных шагов по урегулированию конфликта, считает украинский адвокат, общественный деятель и публицист Татьяна Монтян.

Вадим Пристайко заявил, что согласен на «формулу Штайнмайера», и допустил введение в Донбасс миротворцев при провале минских соглашений.

«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие, — заявил он в среду на заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранным делам. — Советники договорились о конкретном тексте. Написано абсолютно четко: закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы состоялись в полном соответствии с высоким стандартами организации».

Монтян с недоверием отнеслась к такому заявлению украинского министра. Она уточнила, что он уже давал на это согласие второго сентября.

«Пока я не увижу конкретных шагов, буду считать это пустой болтовней. Он вешает очередную порцию лапши на уши Западу. Они говорят то, что от них хотят слышать, а именно Западу одно, а внутри страны другое. А по факту бомбят Донбасс со страшной силой, еще хуже, чем при [Петре] Порошенко. Им невыгодно урегулировать этот конфликт», — заявила Монтян в беседе с Федеральным агентством новостей.

С помощью конфликта в Донбассе украинские власти могут «пиариться и воровать деньги на военных бюджетах» еще очень много времени, подчеркивает адвокат.

«Также США и Европе прекращение конфликта невыгодно. Поэтому это болтовня. Если бы кто-то хотел прекратить конфликт, то его бы уже давно прекратили. Но Штаты и Европу устраивает, чтобы этот конфликт был вечным», — сказал общественный деятель.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен до конца сентября провести встречу «нормандской четверки», чтобы обсудить все пункты минских соглашений и отдельно — «формулу Штайнмайера».

Речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры по сути являются упрощенным вариантом минских договоренностей. Они предполагают следующие действия. Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступит в силу уже на постоянной основе.