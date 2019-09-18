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ЛНР заявила, что Украина отказалась согласовывать «формулу Штайнмайера»

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ЛНР заявила, что Украина отказалась согласовывать «формулу Штайнмайера»

Луганск, 18 сентября. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона сорвала согласование «формулы Штайнмайера».

По его словам, участники переговоров в Минске заявили о готовности подписать предложенный «нормандской четверкой» план по урегулированию конфликта в Донбассе — все, кроме представителей Киева.

«Согласование «формулы Штайнмайера» сорвано украинской стороной. Сорвано и согласование возобновления обязательств по разведению сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР), поскольку нарушена предложенная «нормандской четверкой» логика синхронности шагов», — говорится в официальном заявлении Дейнего.

По словам главы МИД ЛНР, отказавшись согласовывать мирный план, Киев вновь подтвердил отсутствие политической воли на прекращение войны в Донбассе.

Отметим, тем не менее, что в среду министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он согласен на реализацию «формулы Штайнмайера». При этом он подчеркнул, что Киев признает проведение местных выборов только в том случае, если они будут открытыми и соответствующими стандартам ОБСЕ.

Речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры по сути являются упрощенным вариантом минских договоренностей. Они предполагают следующие действия.

Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.

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Источник: Луганский информационный центр
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