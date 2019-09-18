Путин поздравил Китай с 70-летием образования республики

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил китайский народ с 70-летием образования Китайской Народной Республики. Об этом глава государства заявил на встрече с премьером госсовета Ли Кэцяном.

КНР отметит юбилей образования 1 октября. Президент РФ напомнил, что СССР был первой страной, которая официально признала новый Китай. Путин отметил, что за минувшие десятилетия Москва и Пекин прошли большой путь в истории сотрудничества, сейчас страны можно назвать полноценными стратегическими партнерами.

Путин так заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящих саммитах БРИКС и АТЭС в Латинской Америке. Президент РФ отметил, что одним из главных событий текущего года в отношениях РФ и КНР стал государственный визит Си Цзиньпина в Россию.

«Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем в рамках двух крупных мероприятий — БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре», — заявил Путин.

Российский лидер попросил премьера госсовета КНР передать председателю КНР самые наилучшие пожелания. Кэцян в свою очередь передал Путину привет от Си Цзиньпина.

Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о переходе отношений между странами на новый уровень. Среди направлений дальнейшего развития были выделены взаимная выгода, всеобщая польза, опора на инновационный подход, глубокая интеграция, взаимопомощь, стратегическая поддержка. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношения России и Китая не удастся «вбить клин», поскольку взаимодействие между странами очень плотное.