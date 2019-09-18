Депутат назвал «полным бредом» модель ядерной войны между Россией и США

Москва, 18 сентября. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин назвал «полным бредом» разработанную американскими учеными модель ядерной войны России с США.

Участники проекта «Наука и всеобщая безопасность» в Принстонском университете разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между Соединенными Штатами и Россией. Согласно подсчетам американских ученых, в первые часы противостояния более 90 миллионов человек могут погибнуть или получить ранения. Автор симуляции Алекс Глесер опубликовал четырехминутный ролик под названием «План А» на платформе YouTube и на официальном сайте проекта.

«Это на грани фантазии, сказок и бреда сумасшедшего — вот такой вариант можно рассматривать», — сказал Шерин в интервью РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что ядерная война полностью исключена, ведь ограничиться ударом по одной территории невозможно, так как она будет заражена на сотни лет. Кроме того, разрушение предприятий приведет к необратимым катаклизмам, поэтому территория станет ненужной, добавил он.

«То есть смысл воевать за ту или иную территорию отпадает. Поэтому это полный бред, ядерная война исключена», — констатировал член Госдумы РФ.

У России есть система неотвратимого удара, когда в случае, «если даже некому будет нажать на кнопку», то автоматика отправит крылатые ракеты с ядерной боеголовкой в сторону противника, напомнил Шерин.

Парламентарий также обратил внимание, что воевать с европейской частью могут только США, которые находятся за океаном и «им плевать, что там будет с их союзниками: Германией, Польшей, Францией». Эта проблема должна прежде всего беспокоить членов НАТО, которые должны понять, что они для американцев всего лишь разменный материал, убежден член нижней палаты парламента.