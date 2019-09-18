В Крыму можно будет снимать деньги с банковских карт в кассах магазинов

Севастополь, 18 сентября. Возможность обналичивать деньги с банковских карт через кассы обычных магазинов появится у жителей и гостей Крыма. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.

Как отметили эксперты, соответствующая услуга будет широко востребована, так как на территории полуострова отсутствуют банкоматы большинства банков материковой части России, пишут «Известия».

Также, по словам специалистов, важно понимать, что в Крыму значительный объем покупок осуществляется за наличные деньги в небольших магазинах, подчеркивает «ForPost».

Отмечается, что на территории полуострова намерены создать отдельную «дорожную карту» внедрения технологии, которая позволит обналичивать деньги через кассы магазинов.