Пушков ответил главе МИД Украины, обвинившему РФ в срыве нормандского саммита

Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Пристайко «новым раундом киевских фантазий».

Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко сообщил, что саммит в нормандском формате якобы не смог состояться по вине Российской Федерации. Так, по словам министра, встреча лидеров стран-участниц нормандского формата должна была состояться накануне, 17 сентября, однако мероприятие не состоялось по вине российской стороны.

Пристайко объяснил, что Россия не смогла присутствовать по техническим причинам. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский собирался на саммит, как, впрочем, и представители французской и немецкой стороны. Пристайко добавил, что в ближайшее время будет вестись обсуждение даты проведения саммита, чтобы «найти время для четырех лидеров».

Член Совета Федерации Алексей Пушков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что заявление украинского министра не соответствует действительности.

«Заявление Пристайко — это новый раунд киевских фантазий. Дата 17 сентября не была согласована как официальная дата начала саммита, она вообще озвучивалась только украинской стороной и не была согласована с другими участниками. Тот же Эммануэль Макрон предлагал другую дату. Так что это чисто украинская инициатива, которая уж точно не была согласована с российской стороной. Россия никогда не делала заявлений, что она готова провести саммит 17 сентября», — говорит сенатор.

При этом собеседник ФАН отметил странность заявления Пристайко о том, что Россия якобы не смогла присутствовать на встрече по техническим причинам. По словам главы МИД Украины, российские представители якобы сначала дали согласие на проведение саммита 17 сентября, однако потом отозвали свое решение.

«Но такого согласия не было, а значит, нечего было отзывать. Позиция России состоит в том, что саммит должен быть хорошо подготовлен и в частности должен быть достигнут прогресс в выполнении предыдущих решений или, по крайней мере, подготовке выполнения предыдущих решений. Собираться на саммит ради саммита, чего по-моему хочет Зеленский, которому этот саммит нужен прежде всего для статуса, нецелесообразно. Украинскому президенту просто хочется показаться всему миру вместе с тремя мировыми лидерами. Во-вторых, это ему нужно чтобы озвучить пропагандистскую позицию Украины», — продолжает Пушков.

России же необходимо, чтобы саммит проводился при условии выполнения условий, позволяющих продвинуть процесс выполнения минских соглашений. Однако у Москвы и Киева на сегодняшний день разные повестки.

«Киев заявляет, что отказывается предоставить полную амнистию участникам конфликта, что входит в противоречие с пунктом 5 минских соглашений, и отказывается включить особый статус Донбасса в конституцию Украины, что входит в противоречие с 11 пунктом договоренностей. Фактически Киев хочет пересмотреть минские соглашения, и возможно для этого Зеленскому нужен саммит. Но Москва говорит о том, что саммит должен состояться на базе минских соглашений, то есть должны быть договоренности, которые обозначат четкий прогресс в этой области, как например, утверждение формулы Штайнмайера. Тогда будет смысл проводить этот саммит, но еще раз повторю — Россия никогда его не привязывала к какой-то конкретной дате», — заключил сенатор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что намерен обменять с Россией «всех на всех» после нормандского саммита.