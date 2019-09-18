Путин поручил правительству разобраться с проблемой сертификации оборудования

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову заняться решением проблемы с сертификацией нового оборудования. Такое распоряжение глава государства сделал во время встречи с молодыми предпринимателями, которые работают в сфере высоких технологий.

Бизнесмены пожаловались главе государства на то, что в России отсутствуют признанные в мире лаборатории, которые бы занимались сертификацией нового оборудования. А сертификаты нужны, поскольку их часто требует заказчик.

В качестве примера они привели недавнюю разработку — комплекс трехмерного картирования морского дна. Кроме того, существует серьезная проблема, связанная с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Часть решений, применяемых в проекте, относится к продукции двойного назначения, поэтому их нельзя вывести за границу.

«Максим, попрошу, поработайте с ними. Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не держать. Там, наверняка, решение возможно», — обратился Путин к Акимову.

Ранее сообщалось, что Путин посетил выставку передовых проектов перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Основными перспективными проектами развития, представленными на выставке, были образование, медицина, городское и технологическое развитие. По словам Пескова, АСИ является собственным детищем Путина, которое он держит под личным контролем.