Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Киев, 18 сентября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он согласен на реализацию «формулы Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом он сказал, комментируя встречу советников, которая состоялась 2 сентября. Таким образом Пристайко одобрил проведение местных выборов в Донбассе и предоставление этой территории особого статуса.

При этом он подчеркнул, что Киев признает выборы только в том случае, если они будут открытыми и соответствующими стандартам ОБСЕ.

«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа имели доступ к выборам», — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен до конца сентября провести встречу «нормандской четверки», чтобы обсудить все пункты минских соглашений и отдельно — «формулу Штайнмайера».

Речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры по сути являются упрощенным вариантом минских договоренностей. Они предполагают следующие действия.

Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.