Неизвестный угрожает взорвать метромост в Киеве

Киев, 18 сентября. Киевская полиция получила сообщение с угрозой взорвать метромост через реку Днепр. Об этом проинформировал представитель отдела коммуникации полиции столицы Украины.

Мужчина, личность которого к настоящему моменту не установлена, угрожает взорвать метромост, на котором расположена станция метрополитена «Днепр». По данным украинских СМИ, злоумышленник вооружен карабином. Он сделал несколько выстрелов в воздух.

По информации местных изданий, в центре моста стоит белая машина, в которой находится «лицо в камуфляже и голубом берете, возможно с карабином». У мужчины длинные волосы, собранные в хвост, его рост составляет 180 сантиметров, на вид ему 35 лет.

Ранее в пресс-службе киевского метро заявили, что движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» приостановлено из-за сообщения о минировании.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, патрульные и следственная оперативная группа главного управления полиции. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента. В полиции также отметили, что движение по мосту через реку Днепр ограничено.