Главные новости 18 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 18 сентября.

Свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой прошла в Юсуповском дворце Петербурга. Появилось видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой.

Актер Михаил Боярский отказался присоединяться к флешмобу в поддержку напавшего на полицейского Павла Устинова. Михаил Боярский отказался поддерживать заступившихся за провокатора Устинова либералов.

Николай Маломуж призвал превратить Украину в мощную страну, чтобы жители Крыма сами ринулись в ее объятья. На Украине озвучили очередную стратегию по возвращению Крыма.

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил план по «возвращению» Крыма. В Крыму резко на него отреагировали. В Крыму пристыдили украинского генерала за план «подкупа» полуострова.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, во вторник празднуют свой шестой день рождения. Галкин показал, как близнецы Лиза и Гарри отмечают шестилетие.

Странам Запада все тяжелее придерживаться санкционной политики против России. На Украине заявили о неудобных вопросах Запада, на которые Киеву придется отвечать.

Журналисты предложили сотрудникам больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк, миллион рублей за фото якобы умирающей актрисы. Сотрудникам больницы предложили миллион рублей за фото умирающей Заворотнюк.

Процедура личного банкротства позволит россиянам не оплачивать штрафы в ГИБДД. Россиянам разрешат не платить штрафы в ГИБДД в случае личного банкротства.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые сделала заявление о происходящем с матерью. Дочь Заворотнюк впервые сделала заявление о происходящем с матерью.

В России появится система слежения за поведением водителей, которая будет предупреждать об опасности возникновения ДТП. В России появится система слежения за поведением водителей.