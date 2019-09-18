Кравец после «фотосессии» на могиле Началовой и в храме упрекнула хейтеров в бездуховности

Москва, 18 сентября. Модель и актриса Алена Кравец опубликовала фотографии из храма в социальных сетях, на которых запечатлена перед иконами в платке и полупрозрачной кофте. Некоторые подписчики сочли выбор наряда неподобающим для похода в церковь и раскритиковали модель в комментариях.

До этого в Сети появились фотографии, на которых Алена Кравец запечатлена у могилы певицы Юлии Началовой. Пользователи Instagram были возмущены серией фото с кладбища. Снимки из храма вызвали новую волну негодования в адрес Кравец в соцсетях.

«Люди с ума посходили. Превратили могилу в фотозону», — заявил один из подписчиков. «Ну вот зачем? Вообще не понимаю, это же личное! Действительно, сфотографируй меня так, что я молюсь. Фу, неприятно. Не ожидала, от вас, Алена, такое, разочарована», — добавила другая подписчица. «Чего не сделаешь ради пиара», — отметил один из комментаторов. «Что за глупые фотосессии?» — задался вопросом другой пользователь.

После этого Кравец дерзко ответила хейтерам. По мнению модели, волну негатива в ее адрес подняла телеведущая Дана Борисова. Кравец заявила, что вовсе не собиралась устраивать фотосессии, а пришла почтить память Началовой. Модель добавила, что считать, будто человек ходит в храм и на кладбище ради «эффектных фото», — низко. Она также упрекнула хейтеров в бездуховности.

«Кто из вас вспомнил, что Юли полгода как нет с нами? Кто из вас ей свою песню посвятил? Кто принес цветы на кладбище? Как пиарить свои унылые бездуховные лица, бегая по каналам, так все первые, а как почтить память, спустя месяцы, это считается зазорным», — написала Алена Кравец в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Дана Борисова назвала полностью показным траур Кравец по Началовой и назвала фото с кладбища «позорищем».

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрастет 38 лет. Артистку госпитализировали в начале весны. Врачи до последнего боролись за жизнь пациентки, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.