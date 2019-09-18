Сирия, 18 сентября. Силы коалиции США и SDF**** уничтожают переправы через Евфрат у города Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Курды арестовали более 50 человек в городе Аль-Мансура в Ракке. Еще один турецкий военный конвой прибыл в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по военным объектам «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба.

Курды: арестовали более 50 человек в городе Аль-Мансура в Ракке; задержали 20 гражданских лиц в Хасаке.

Международная коалиция: совместно с курдскими радикалами уничтожает переправы через Евфрат в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили еще один военный конвой в Идлиб.

ВС Ирака: задержали одного из террористов ИГ1 в городе Ханакин в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) и военные возглавляемой США международной коалиции приступили к разрушению переправ через Евфрат в районе населенного пункта Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Предполагается, что таким образом союзники надеются прекратить контрабанду нефти в районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). На прошлой неделе также поступали данные о закрытии переходов. Отмечалось, что это может поспособствовать лишь ухудшению топливного кризиса, сложившегося в регионе ввиду незаконной добычи и продажи сирийской нефти курдами.

Тем временем Twitter-канал (MasarPressNet) публикует неподтвержденные сообщения о том, что в воздушном пространстве над городом Абу-Кемаль на юго-востоке провинции были замечены неопознанные военные самолеты. Более подробная информация пока выясняется. Напомним, накануне воздушной атаке неизвестных ВВС в данном районе подверглись военные объекты проиранских военизированных формирований.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Manar News сообщает о прибытии очередного турецкого конвоя на территорию Идлиба. Отмечается, что колонна с военной техникой пересекла сирийскую границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лясин», после чего направилась в сторону наблюдательных пунктов, размещенных на границах «Большого Идлиба» по условиям соглашения о создании демилитаризованной зоны.

В южной части провинции тем временем не прекращаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и радикалами исламистских бандгрупп. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), артобстрелу Сирийской арабской армии (САА) подверглись укрепрайоны боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1 и связанных с ней формирований на окраинах населенных пунктов Маарет-Хурма и Трамла.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что курды арестовали более 50 человек на одном из контрольно-пропускных пунктов на окраине города Аль-Мансура, который находится на равноудаленном расстоянии от Ракки и Ат-Табки. Все задержанные были направлены на обучение в тренировочные лагеря курдов в рамках принудительной мобилизации. Кроме того, прошли рейды в поселении Нас-Талил на севере провинции, где по неизвестным причинам был взят под стражу молодой человек. Предполагается, что он также был вывезен на одну из военных баз «Демократических сил Сирии» (SDF) для прохождения обучения.

Провинция Хасака

Как и в Ракке, в Хасаке возобновились аресты гражданских лиц курдами. По данным новостного портала News-Sinaa, не менее 20 человек были задержаны на въезде в город с целью насильственной вербовки. Напомним, на оккупированных «демократическими силами» территориях осуществляется уголовное преследование за уклонение от службы.

Между тем стало известно о последствиях рейдов, проведенных SDF в населенном пункте Рас Аль-Айн накануне. Во время налета погибла женщина и молодой человек. Напомним, курдские радикалы открыли стрельбу в городе по неизвестным причинам.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что военнослужащим иракской армии удалось задержать одного из террористов «Исламского государства»1 в восточной части провинции Дияла. Джихадист был арестован в городе Ханакин. После проведения допроса боевик предстанет перед судом. Накануне неподалеку отсюда в окрестностях населенного пункта Мандали также были задержаны пять радикалов группировки. Напомним, о полной зачистке Диялы от джихадистов было объявлено в январе 2015 года, однако так называемые спящие ячейки ИГ все еще скрываются в пустынных районах страны, осуществляя подпольную террористическую деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.