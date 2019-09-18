Путин выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сможет провести встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС в Латинской Америке в ноябре. Об этом он заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем КНР в рамках двух крупных мероприятий — БРИКС и АТЭС», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Российский лидер также попросил Ли Кэцяна передать председателю КНР самые наилучшие пожелания.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношения России и Китая не удастся «вбить клин», поскольку взаимодействие между Москвой и Пекином очень плотное. Министр иностранных дел России рассказал, что в 2018 году шесть раз встречался со своим китайским коллегой Ван И, а в 2019 году между ними состоялись четыре беседы.