Резко похудевшая Волочкова опубликовала фото в купальнике и пошутила о букете для Собчак

Москва, 18 сентября. Известная балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала подписчикам в Instagram результаты похудения. Танцовщица опубликовала фото в купальнике и пошутила о букете для Собчак

Ранее подписчики в социальных сетях критиковали Волочкову за неидеальную фигуру. Однако в последнее время танцовщица так увлеклась новой программой, что большую часть времени проводила в спортзале и забывала поесть. Волочкова опубликовала снимок своего холодильника, до отказа забитого овощами и зеленью. По словам Волочковой, ее домработница уверена, что «от таких скучных холодильников многие держатся подальше».

Волочкова отметила, что за весь день съела лишь пол чашки супа, который ее помощница приготовила с огромным количеством перца. Балерина пошутила, что, видимо, домработница решила использовать все перцы из катафалковско-свадебного букета Ксении Собчак.

«Учитывая, что за весь день я сегодня съела утром пол чашки супа Том Ям, который Лола приготовила с нереальным количеством чили перцев! Видимо, Лола решила все перцы, которые попали в катафалковско-свадебный букет для Ксении от меня, поместить в один суп», — написала Волочкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 17 Сен 2019 в 8:50 PDT

Кроме того, балерина добавила, что многие ее спрашивают о том, где она берет энергию, если ест так мало. По словам Волочковой, энергия у нее от «позитива, радости и любви», а не от еды. Строгая диета дает ей энергию и чувство легкости.

Напомним, свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова прошла 13 сентября. Пара приглашала на торжество и Волочкову, однако она отказалась присутствовать на свадьбе. С ее точки зрения, торжество больше напоминало «вакханалию». Волочкова припомнила Собчак старые обиды: она впустила «предательницу» в свой дом для съемок шоу, а та установила камеры и заглядывала во все шкафы.