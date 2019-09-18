Путин пошутил об излишней бюрократии в АСИ

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов, высказался против излишней бюрократии.

Во время мероприятия один из предпринимателей передал свой проект пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который является одним из руководителей АСИ.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — в ироничной манере обратился Путин к Пескову за бумагами.

Глава государства отметил, что административные барьеры и различные формальности сегодня мешают молодым предпринимателям организовать собственное дело, поэтому необходимо по максимуму «разбюрократизировать» экономику, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Путин посетил выставку передовых проектов перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Основными перспективными проектами развития, представленными на выставке, были образование, медицина, городское и технологическое развитие. По словам Пескова, АСИ является собственным детищем Путина, которое он держит под личным контролем.

Агентство стратегических инициатив было создано правительством России в августе 2011 года. Главная задача АСИ — оказывать поддержку в экономической и социальной сферах, взаимодействуя с различными финансовыми организациями, органами власти и фондами.