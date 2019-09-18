Онищенко прокомментировал отклонение закона о принудительном лечении ВИЧ-инфицированных

Госдума отклонила законопроект об обязательном диспансерном наблюдении и лечении ВИЧ-инфицированных больных. Несмотря на то, что текст закона, предложенный Заксобранием Алтайского края, был отклонен правительством и профильным думским комитетом, депутаты на заседании 18 сентября проголосовали практически поровну — с разницей в один голос. Почему половина депутатов выступила за карательные меры по отношению к ВИЧ-инфицированным, но большая часть все же проголосовала против их дискриминации и признала меру неэффективной? Своим мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, который лично видел первого зарегистрированного ВИЧ-инфицированного в СССР в 1987 году.

«Против ВИЧ в России используется целый комплекс — разнообразный, трудный в исполнении. Но эта предложенная мера — совершенно нерабочая, — считает Онищенко. — С точки зрения эпидемиологии его эффективность нулевая. Отклонение этого закона не значит, что государство не хочет принимать меры против ВИЧ. Просто именно эта инициатива работать не будет».

Напомним, изменения в ФЗ «О предупреждении заболевания, вызываемого ВИЧ» предлагали подвергать принудительной диспансеризации и лечению инфицированных больных и законодательно дописать это в обязанности больных.

«Логика такая: несмотря на программы по предупреждению ВИЧ, число заболевших возрастает, — объяснил думский депутат Валерий Елыкомов, представляя проект коллегам. — Увеличение числа ВИЧ-инфицированных связано в основном с половыми связями — до 57% случаев заражения. Прервать цепь предлагается по аналогии с туберкулезом, когда речь идет о судебном преследовании пациентов».

Но сравнение с туберкулезом в комитете по охране здоровья признали некорректным, и Елыкомов справедливо заметил, что принятие такого законопроекта нарушит права ВИЧ-инфицированных.

«Эти люди не отличаются от других по закону, — напомнил депутат. — Кроме того, у нас нет специальных отделений для лечения ВИЧ-инфицированных, и, принимая подобный закон, мы нарушаем бюджетное законодательство, так как в нем нет статей на соответствующее обеспечение клиник».

Геннадий Онищенко в разговоре с ФАН назвал нонсенсом идею насильно укладывать ВИЧ-инфицированных в стационар.

«У нас же нет специального стационара для ВИЧ, как для туберкулеза, — подтвердил он. — Когда человек уже более не носитель инфекции, а проявляется СПИД, клиника у этой болезни может быть самая разная — это все, что хотите. А если человек — наркоман, как мы его оштрафуем, куда положим лечиться? Такая мера совершенно не выдерживает критики с точки зрения логики. Нужно бороться с дискриминацией ВИЧ-инфицированных. Скажем, у гепатита B гораздо больше носителей, но никто их не стигматизирует. Сегодня ВИЧ-инфицированный человек может быть полностью социализирован. Он может учиться, ходить на работу, жить столько лет, сколько в среднем живет его поколение. Может рожать детей: даже если у мамы и папы ВИЧ, то от таких родителей рождается 95% здоровых детей. Врачу не принципиально, как человек получил ВИЧ: ему перелили кровь, наградили вирусом в стоматологии или он был асоциальным типом. Мы же не судьи, мы не судим. Мы должны человека лечить. Тем более государство в 2005 году взяло на себя эти обязательства. Более 300 000 людей с ВИЧ у нас постоянно проходят профилактический курс».

По статистике Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, в России на конец 2018 года насчитывалось более 1 млн человек с диагнозом ВИЧ. Средний возраст инфицированных, совпадающий во всех регионах, — 20–39 лет. Наиболее «зараженными» оказались Кемеровская, Иркутская, Самарская, Оренбургская и Свердловская области. В 2017 году ВОЗ назвал Россию вместе с Украиной и Белоруссией лидерами по количеству новых случаев ВИЧ, а в 2018 году статистика UNAIDS — объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД — признала Россию третьей в мире по распространенности инфекции.

«В целом по России около 20 регионов дают более 70% новых случаев ВИЧ-инфекции, — комментировал ситуацию Минздрав. — При этом рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание».

Из положительной динамики в Госдуме при обсуждении законопроекта упомянули темпы нарастания ВИЧ-инфицированных: ранее это было 5-6% в год, в прошлом году прирост снизился до 2%.

«Мы не потеряли надежду на то, что будут созданы препараты, которые полностью сканируют ВИЧ-носителя, — рассказал Геннадий Онищенко. — Не просто поддерживать его иммунный статус, но не позволять разрушать иммунитет. Мы не теряем надежды на то, что вообще можем избавиться от ВИЧ в России. Когда мы зарегистрировали первого ВИЧ-инфицированного в СССР, возникла паника, непонимание, как с этим заболеванием быть. Сейчас это все еще тяжелая проблема, но она уже корректируется. У нас все работает в комплексе: профилактические курсы, лечение препаратами, просветительская деятельность, борьба с наркоманией».

Но законопроект о принудительной госпитализации ВИЧ-инфицированных в этот комплекс входить не будет, подчеркнул собеседник ФАН.

Депутаты, выступившие против текста закона, призвали не использовать такие «карательные методы» в адрес инфицированных, а вкладываться в науку, лечить заболевших людей и не дискриминировать их.